Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) para birimi nedir? Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) para biriminin kodu ve sembolü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Amerika Kıtası'nda yer alan ülkelerden biridir. ABD, Amerika kıtasının Kuzey bölümünde yer almaktadır. Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu arasında bulunan ülkenin güneyinde Meksika, kuzeyinde ise Kanada bulunmaktadır. ABD ülkesi vatandaşlarına Amerikalı adı verilmiştir. ABD, federal hükümet biçiminde yönetilen bir ülke olarak 50 eyaletten oluşmaktadır. ABD ülkesinin resmi başkenti ise Washington'dur.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) para birimi nedir?

ABD ülkesinde resmi olarak kullanılan para biriminin adı Amerikan Doları'dır. Ayrıca Dolar yalnızca ABD ülkesinde değil dünyanın birçok yerinde geçerli bir para birimidr. ABD haricindeki bazı ülkelerde de resmi para birimi olarak dolar kullanılmaktadır.

ABD dolarının geçmişi Amerika’daki kolonilerin bağımsızlıklarını ilan ettikleri 1776 yılına dayanmaktadır. O dönemde gerçekleştirilen ticaretlerde İngiliz sterlini, İspanyol reali ve Fransız frankı gibi farklı para birimleri kullanılmıştır. Ama farklı para birimleriyle ticaret yapmak oldukça zorlayıcı olmuştur. Bu yüzden ülkeye ait bir para birimi oluşturma ihtiyacı duyulmuştur.

ABD Doları (USD), Amerika Birleşik Devletleri tarafından kabul edilen resmi para birimidir. Dolar, uluslararası platformlarda "$" harfiyle gösterilir. Dünyada en fazla kullanılan rezerv para birimlerinden biri olarak öne çıkar. Ayrıca tüm dünyada ünlüdür.

USD içerisinde küçük birimler Sent olarak adlandırılır. Penny, nickel, dime ve quarter madeni paraların sırasıyla 1, 5, 10 ve 25 sentlik yüz değerleri mevcuttur. Dolar ve yarım dolar madeni paralar da mevcuttur ama günlük finans işlemlerinde pek sık kullanılmazlar. Yüksek alışverişler için genelde 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 dolar olarak bulunan dolar banknotları kullanılır.

Dünya genelinde gerçekleştirilen ticaret ve finansal işlemlerde standart para birimi olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı düşünülürse USD sadece ABD sınırları içerisinde önemli değildir. ABD'ye gelen turistler için de bankalarda, döviz bürolarında ve uluslararası noktalarda kendi para birimlerini USD'ye çevirmek oldukça pratiktir.