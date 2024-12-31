Amorti nedir, 2025 amorti kaç TL? Geçen sene amorti ne kadardı? Milli Piyango Yılbaşı Amorti sorgulama ekranı

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Büyük ikramiyenin 600 milyon TL olduğu Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 18:30'da başlayacak. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise 23.30'da gerçekleşecek. Peki, MPİ Yılbaşı çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir? Sıralı ve tam liste sorgulama sayfasına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

MİLLİ PİYANGO AMORTİ NEDİR?

Amorti, Milli Piyango çekilişinde verilen en küçük para ödülü olarak bilinir. Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamlarıdır. 2 tane amorti rakamı çekilir ve çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur.

Geçen sene amorti rakamları 2 ve 7 olmuştu. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

AMORTİ BU YIL KAÇ TL?

Milli Piyango 2025 Yılbaşı özel çekilişinde çeyrek bilet aldıysanız ve biletinize amorti isabet ettiyse 150 TL, yarım bilet için amorti tutturduysanız 300 TL ve tam bilet alıp amorti tutturduysanız 600 TL ödeme alabileceksiniz.

2025 YILBAŞI AMORTİ RAKAMLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango özel yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2024 Salı günü saat 18:30'da başlayacak. 2025 Yılbaşı Özel Çekilişi, büyük bir heyecanla canlı olarak gerçekleştirilecek.

Çekiliş sırasında ikramiye kategorilerine göre kazanan numaralar belirlendikten hemen sonra sonuçlar Mynet'te anlık olarak yayınlanacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI AMORTİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ