Anaç koyun ve keçi desteklemesi 2021 ne zaman ödenecek? Bakandan açıklama!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yetiştiricilerin yüzünü güldürecek türden açıklamalarda bulundu. 201 bin 509 yetiştiricinin 24 milyon 304 bin 858 baş anaç koyun ve keçisi için ödemelerin yapılacağını ifade eden Bakan Pakdemirli "Destek bizden üretmek sizden" dedi. Bunun ardından söz konusu ödemelerin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar "Anaç koyun ve keçi desteklemesi 2021 ne zaman ödenecek?" sorusunun cevabını internet üzerinden araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

ANAÇ KOYUN VE KEÇİ DESTEKLEMESİ 2021 NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tüm yetiştiricilerimize hayırlı uğurlu olsun. Destek bizden üretmek sizden" ifadeleriyle Twitter üzerinden yaptığı yazılı açıklamada yetiştiricilere verilecek destekten bahsetti.

Bakan Pakdemirli 201 bin 509 yetiştiricinin 24 milyon 304 bin 858 baş anaç koyun ve keçisi için ödemelerin yapılacağını kaydetti. Açıklamaların devamında Bakan Pakdemirli toplamda 753 milyon 515 bin TL destek ödemesinin gerçekleşeceğini ifade etti.