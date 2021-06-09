Anaç koyun ve keçi desteklemesi 2021 ne zaman ödenecek? Bakandan açıklama!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yetiştiricilerin yüzünü güldürecek türden açıklamalarda bulundu. 201 bin 509 yetiştiricinin 24 milyon 304 bin 858 baş anaç koyun ve keçisi için ödemelerin yapılacağını ifade eden Bakan Pakdemirli "Destek bizden üretmek sizden" dedi. Bunun ardından söz konusu ödemelerin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar "Anaç koyun ve keçi desteklemesi 2021 ne zaman ödenecek?" sorusunun cevabını internet üzerinden araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tüm yetiştiricilerimize hayırlı uğurlu olsun. Destek bizden üretmek sizden" ifadeleriyle Twitter üzerinden yaptığı yazılı açıklamada yetiştiricilere verilecek destekten bahsetti.
Bakan Pakdemirli 201 bin 509 yetiştiricinin 24 milyon 304 bin 858 baş anaç koyun ve keçisi için ödemelerin yapılacağını kaydetti. Açıklamaların devamında Bakan Pakdemirli toplamda 753 milyon 515 bin TL destek ödemesinin gerçekleşeceğini ifade etti.
Hayvancılık destek ödemelerinin bu hafta ödenmeye başlayacağı bildirildi.
Tüm yetiştiricilerimize hayırlı, uğurlu olsun.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) June 7, 2021
Destek bizden, üretmek sizden. pic.twitter.com/zN0NaiFEhw
Bakan Pakdemirli konuk olduğu bir televizyon programında deniz salyasından etkilenen balıkçılara ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada Bakan Pakdemirli müsilajdan etkilenen küçük balıkçılara sağlanan desteğin 2 bin TL'ye artacağını ifade etti.
Bakan Pakdemirli açıklamalarının devamında Ziraat Bankası ve tarım kredi borçlarının ertelendiğini ifade etti.
Çiftçinin tohuma, tarım yapmaya küsmemesi gerektiğini söyleyen Bakan Pakdemirli ara sıra kuraklıkların oluşabileceğini kaydetti. Yağışların yüzde 27 oranında azalma olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli bunların tarımsal kayba sebep olabileceğini ifade etti. Ancak Türkiye'de herhangi bir kıtlığın söz konusu olmayacağını ve 150 milyon TL ileva basınç su sistemlerine destek sağlanacağını belirtti.
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