FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Anaç koyun ve keçi desteklemesi 2021 ne zaman ödenecek? Bakandan açıklama!

Anaç koyun ve keçi desteklemesi 2021 ne zaman ödenecek? Bakandan açıklama!

09.06.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Pakdemirli, yetiştiricilere yapılacak destek ödemelerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Toplamda 24 milyon 304 bin 858 anaç koyun ve keçisi için ödemeler yapılacak. Peki anaç koyun ve keçi desteklemesi 2021 ne zaman ödenecek?

Anaç koyun ve keçi desteklemesi 2021 ne zaman ödenecek? Bakandan açıklama!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yetiştiricilerin yüzünü güldürecek türden açıklamalarda bulundu. 201 bin 509 yetiştiricinin 24 milyon 304 bin 858 baş anaç koyun ve keçisi için ödemelerin yapılacağını ifade eden Bakan Pakdemirli "Destek bizden üretmek sizden" dedi. Bunun ardından söz konusu ödemelerin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar "Anaç koyun ve keçi desteklemesi 2021 ne zaman ödenecek?" sorusunun cevabını internet üzerinden araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

ANAÇ KOYUN VE KEÇİ DESTEKLEMESİ 2021 NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tüm yetiştiricilerimize hayırlı uğurlu olsun. Destek bizden üretmek sizden" ifadeleriyle Twitter üzerinden yaptığı yazılı açıklamada yetiştiricilere verilecek destekten bahsetti.

Bakan Pakdemirli 201 bin 509 yetiştiricinin 24 milyon 304 bin 858 baş anaç koyun ve keçisi için ödemelerin yapılacağını kaydetti. Açıklamaların devamında Bakan Pakdemirli toplamda 753 milyon 515 bin TL destek ödemesinin gerçekleşeceğini ifade etti.

Hayvancılık destek ödemelerinin bu hafta ödenmeye başlayacağı bildirildi.

MÜSİLAJDAN ETKİLENEN BALIKÇILARA YAPILAN DESTEK 2 BİN TL'YE YÜKSELTİLECEK

Bakan Pakdemirli konuk olduğu bir televizyon programında deniz salyasından etkilenen balıkçılara ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada Bakan Pakdemirli müsilajdan etkilenen küçük balıkçılara sağlanan desteğin 2 bin TL'ye artacağını ifade etti.

Bakan Pakdemirli açıklamalarının devamında Ziraat Bankası ve tarım kredi borçlarının ertelendiğini ifade etti.

Çiftçinin tohuma, tarım yapmaya küsmemesi gerektiğini söyleyen Bakan Pakdemirli ara sıra kuraklıkların oluşabileceğini kaydetti. Yağışların yüzde 27 oranında azalma olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli bunların tarımsal kayba sebep olabileceğini ifade etti. Ancak Türkiye'de herhangi bir kıtlığın söz konusu olmayacağını ve 150 milyon TL ileva basınç su sistemlerine destek sağlanacağını belirtti.

Anaç koyun ve keçi desteklemesi 2021 ne zaman ödenecek? Bakandan açıklama!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Hibe desteği ne zaman yatacak?Hibe desteği ne zaman yatacak?
Anahtar Kelimeler:
Bekir Pakdemirli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yayını "Bu bir veda programı" diyerek bitirdi

Yayını "Bu bir veda programı" diyerek bitirdi

Paşinyan'dan Aliyev'e çağrı: Tüm esirleri bırak oğlumu al

Paşinyan'dan Aliyev'e çağrı: Tüm esirleri bırak oğlumu al

Milyonlarca kişiye yapılandırma müjdesi

Milyonlarca kişiye yapılandırma müjdesi

Yardım parası ne zaman yatacak?

Yardım parası ne zaman yatacak?

Bu kadarını onlar bile beklemiyordu! Şimdi siparişlere yetişemiyorlar

Bu kadarını onlar bile beklemiyordu! Şimdi siparişlere yetişemiyorlar

Bakan Dönmez paylaştı! Çıkarılan doğal gaz enerjiye dönüştü

Bakan Dönmez paylaştı! Çıkarılan doğal gaz enerjiye dönüştü

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Yargıtay personel ve işçi alacak

Yargıtay personel ve işçi alacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Bakan Dönmez: Doğal gaz keşfi 10 yılın üzerinde ihtiyacımızı karşılayacak

Bakan Dönmez: Doğal gaz keşfi 10 yılın üzerinde ihtiyacımızı karşılayacak

60 ülke sıraya girdi! Müşterisi hazır

60 ülke sıraya girdi! Müşterisi hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.