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Anadolu'nun en büyük adasını satın aldı! Tam 10 bin tane o ağaçtan dikti... Hekres Şanlıurfalı genç üreticiyi konuşuyor

13.07.2024 09:49
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4 yıl önce satışa çıkarılan ve Anadolu'nun en büyük adası olan bir dönümlük arazi Şanlıurfa'da yaşayan genç üretici Ferzan Durmaz tarafından satın alındı. Denize kıyısı olmayan Sivas'taki adayı alan Durmaz, televizyondaki haberleri görünce adayı satın almaya karar verdiğini söyledi. Genç çiftçi, sahibi olduğu adaya 10 bin adet kayısı fidanı dikti ve ayçiçeği ekti. Durmaz, "Denizi olmayan Sivas'ta ada sahibi olmak bizi mutlu etti açıkçası" diye konuştu.

Anadolu'nun en büyük adasını satın aldı! Tam 10 bin tane o ağaçtan dikti... Hekres Şanlıurfalı genç üreticiyi konuşuyor

Anadolu'nun en büyük adası olan Siva Suşehir'de bulunan arazi Şanlıurfalı genç üretici Ferzan Durmaz tarafından satın alındı. Satışa çıkarılan adayı 4 yıl sonra satın alan Durmaz, hemen üretime başladı. Yaklaşık bin dönümlük adanın sahibi olan genç çiftçi, İlk hasadı bu sene çıkaracağız. Burası Anadolu'nun en büyük adası” şeklinde konuştu.

TELEVİZYONDAKİ HABERLERDE GÖRMÜŞ

Sivas'ın çeşitli ilçelerinde de tarımsal faaliyetler yürüten Durmaz, televizyon haberlerinde gördüğü satılık adayı almaya karar verdi.

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Ada sahibi ile iletişime geçen Durmaz, ada üzerindeki 684 dönümlük tapulu alanı satın alarak denize kıyısı olmayan Sivas'ta ada sahibi oldu.

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10 BİN ADET KAYISI FİDANI DİKTİ

Zenginler satın aldıkları adalarda tatil köyleri kurarken genç çiftçi adaya, 10 bin adet kayısı fidanı dikti ve ayçiçeği ekti. Anadolu'daki en büyük adanın sahibi olan Ferzan Durmaz, çevre köy sakinlerinin de desteğini alarak tarımsal üretimin yanı sıra adada hayvansal üretim de yapmayı amaçlıyor.

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"DENİZİ OLMAYAN SİVAS'TA ADA SAHİBİ OLMAK BİZİ MUTLU ETTİ"

Adanın satışa sunulduğunu haberlerde gördüğünü ifade eden Ferzan Durmaz, “Biz televizyondan gördük. Bir yıl bir buçuk yıl önce satış haberi yapılmıştı. Televizyonda denk geldik. Tarım arazisi diye geçiyor. Değerlendirdik, ayçiçeği ve kayısı ağaçları ektik. O şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Biz tarım amaçlı aldık. Bu şekilde de değerlendirdik. Çiftçilik de azalıyor, tarıma kazandıralım dedik biz burayı. Bu şekilde düşündük. Denizi olmayan Sivas'ta ada sahibi olmak bizi mutlu etti açıkçası. Tarımsal faaliyetlere devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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ANADOLU'NUN EN BÜYÜK ADASI

Ada sahibi Ferzan Durmaz ile çalışmalar yürüten Hüseyin Keleş ise, “Ada yaklaşık bin dönümden oluşuyor. Şu an ekilebilir arazi olarak yedi yüz küsur dönüm bir arazisi var. Ay çekirdeği ektik ve kayısı ağaç ektik. Fidan şu an evet gördüğünüz gibi. Urfa'dan abim Ferzan onlarla beraber onlar aldı burayı. Biz de Elimizden geldiği kadar onlara yardımcı oluyoruz. İlk hasadı bu sene çıkaracağız. Burası Anadolu'nun en büyük adası” şeklinde konuştu.

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(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Anadolu ada
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