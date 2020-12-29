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Analistten 2021 altın ve ev yorumu... 2021'de altın mı almalı yoksa ev mi? Eve mi altına mı yatırım yapmalı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.12.2020 15:32 | Son Güncelleme

2021 yılında hangi yatırım araçlarına yatırım yapılmalı araştırılıyor. 2021 'de altına mı yatırım yapılmalı yoksa ev mi almalı sorusuna Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş cevap verdi. Sosyal medya hesabından 'altın mı, ev mi alınır?' karşılaştırması yapan Memiş, kıyaslama için önerilerini açıkladı. Son 10 yılın en karlı yılını yaşayan altın fiyatları, 2021 yılında ev fiyatları ile kıyaslanır mı? İşte ünlü uzmandan altına yatırım önerileri...

Analistten 2021 altın ve ev yorumu... 2021'de altın mı almalı yoksa ev mi? Eve mi altına mı yatırım yapmalı?

Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına almasının ardından altın fiyatları nasıl yön izleyecek merak ediliyor. Öte yandan tüm olumsuzluklara rağmen altın son 10 senenin en kazançlı yılına girecek. 2020 yılından bu yana yüzde 24 oranında artan altın fiyatları yıl sonunu düşüş ihtimali ile kapasa da yeni yıla kazançlı girmiş olacak. 2021'de hangi yatırım aracına yatırım yapılır araştırması yapan vatandaşlara bir öneri de, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten geldi. Sosyal medyadan bir arkadaşının sorusu üzerine "eve mi yatırım yapmalı altına mı" kıyaslaması yaparak açıklama yaptı. Memiş, yaptığı analizden sonra tercihinin altından yana olacağını söyledi. İşte Memiş'in açıklamalarından detaylar...

2021'de EV Mİ ALMALI ALTIN MI, HANGİSİ DAHA KARLI?

Geçen haftayı yatay bir seyirde izleyen altın fiyatları yeni haftaya toparlanmayla başladı fakat haftanın ikinci gününde tekrar düşüşe geçti. T. C. Merkez Bankası'nın faizi 200 baz puan artırma kararının ardından dolardaki düşüş etkili oldu. Bugün gram altın güne 450 TL civarında yön belirleyerek başladı. Altının ons fiyatı ise 1880 dolar seviyelerinde seyrediyor... Bir süredir sosyal medya kanalından videolarla paylaşım yaparak, yatırım arayışı devam eden vatandaşlara önerilerde bulunan Altın ve Para piyasaları Uzmanı İslam Memiş, çarpıcı bir öneri de bulundu. İşte Memiş'in "ev mi altın mı?" sorusuna verdiği cevap...

ALTINA MI YATIRIM YAPMALI EVE Mİ?

İç piyasa ve dış piyasadaki altın gelişmelerini yorumlayan İslam Memiş bir arkadaşıyla arasında geçen diyaloğu video paylaşım sitesindeki resmi hesabından anlattı.

Memiş, şunları söyledi;

"Arkadaşım aradı “ 2.500 lira kira veriyorum, 500 gr altınım var, kredi kullanıp ev mi alayım yoksa kira da oturmaya devam mı edeyim ?” dedi. 12 ayda 30 bin lira kira verdin. 12 ayda 500 gr altının 84.500 lira kazandırdı. 54.500 lira kar var. Krediye ödeyeceğin faiz ile gramın. getirisini iyi hesaplaman gerek. Geçen yıl alacağın dair kaç gramdı, bu yıl kaç gram ? Önümüzdeki yıl kaç grama alırsın ? Önce bunların hesabını yapman gerek.

'TÜM BİRİKİMLERİNİ ALTIN VE GÜMÜŞ OLARAK BİRİKTİR'

“ O zaman senin mantığına göre hiç ev alamam “ dedi. Ben de “ Yoo gayet güzel alırsın, hatta dilediğinin en iyisini, yeter ki tüm birikimlerini altın ve gümüş olarak biriktir. Ancak hiç al-sat yapmadan, hedefinden şaşmadan. 3-4 yıl geç alırsın ancak hem peşin hem de sıfır daire almış olursun.

Şunun hesabını yap, kaç yıl önce evlendin, 15 yıl önce, sürekli altın olarak biriktirdiğini düşün. 15 yıl önce 80 bin lira (55 bin dolar ) olan daire bugün 650 bin lira. TL bazında 570 bin lira artmış. Dolar bazında 233 bin lira artmış. Altın bazında 15 yıl önce 3.636 gram altın ödemişsin. Bugün 1.672.000 TL yapar. 1.022.000 TL zarar ettirmiş” dedim.

İSLAM MEMİŞ: BEN OLSAM...

“Sonuç” dedi. “ Sen her şeyi en iyi bilen ve görensin, ben olsam gelenekçi olur ve hedefimden şaşmam. Ben bu yaşıma kadar kredi kartı bile kullanmadım. Borçlu olmayı sevmem. Olursa alırım, yoksa olması için daha çok çalışır peşin alırım “ dedim. Çevrene söyle herkes şöyle yaşasın “ Kaç grama aldım, kaç grama sattım “ gram hesabı yapan iyi yapar."


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Dünyada mekan ahirette iman önce barınma sonra yatırım ev almak yatırım değildir ihtiyaçtır
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