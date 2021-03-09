FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Analistten 430 lira altın tahmini: Altın fiyatları yükselir mi?

Analistten 430 lira altın tahmini: Altın fiyatları yükselir mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.03.2021 16:00 | Son Güncelleme

Altın yatırımcıları, Senato'dan geçen ABD teşvik paketinin Temsilciler Meclisi'ndeki oylamasına odaklanırken ons altın yükselişe geçti. Gram altın ise dolar/TL ve küresel altın fiyatları arasında sıkışmış durumda. Uzmanlar altın fiyatlarının teşvik paketinin onayının ardından, enflasyonla birlikte yükselebileceğini öngördü.

Altın fiyatları, 2021’in ilk 2 ayını kayıpla kapattıktan sonra Mart ayı başından bu yana yüzde 2,62 değer kaybetti. Hafta başından bu yana neredeyse 10 liraya yükselen gram altın dolar/TL kurundaki fiyatlanma ve küresel altın fiyatlarından etkilenmeye devam ediyor. Hafta başında yatırımcısına kazandıran gram altın salı günü 420 TL civarında yatay bir seyir izliyor. Dünya Altın Konseyi ise altının şu an emtia enflasyonundan dolayı düşük bir performans sergilediğini ve bunun ardında 36 aylık bir yüksek performans döneminin geleceğini belirtiyor.

'ALTIN DESTEK BULMADA ZORLANIYOR'

ÜNLÜ & Co / DAHA'nın yayınladığı haber bülteninde, 10 yıllık tahlil faizlerinin altın ve gümüşün fiyatları üzerinde etkilerinin devam ettiği belirtilerek şu açıklama paylaşıldı;

"Değerli metallerde yüksek ABD tahvil faizlerinin etkilerini görmeye devam ediyoruz. Bu noktada 10 yıl vadeli tahvil faizinin %1,60’ın üzerini sıklıkla test ediyor oluşunun değerli metallerin destek bulmasını önemli ölçüde zorlaştırdığını söyleyebiliriz. Fiyatlarda anlamlı bir değişim olmaması ile teknik açıdan izlediğimiz rakamlar değişmiş değil. Bu kapsamda ons altında 1690 seviyesinden uzaklaşılıp uzaklaşılmayacağını takip etmeyi sürdürüyoruz. Öyle ki, aşağıda 1650-1660 bandına kadar önemli bir desteğin olmadığını düşünürsek 1690’ın altındaki seviyeler daha fazla baskıyı tetikleyebilir. Gümüşte ise 24,90 doların üzerinde olunmasının baskının artmasını önlediğini söyleyebiliriz. 25,40’ın üzerindeki kapanışlar ise kısa vadeli görünümün daha ılımlı olmasını sağlayabilir. "

Altında yükseliş sürecek mi? Uzmanlar açıkladı!Altında yükseliş sürecek mi? Uzmanlar açıkladı!

'GRAM ALTINDA 430 LİRA SEVİYESİ GÖRÜLEBİLİR'

Meksa Yatırım günlük altın bülteninde, gram altının 411 liranın üstüne çıkması durumunda 430 lira seviyelerinin görülebileceğini vurgulayarak şu açıklama paylaşıldı;

"Gram Altın, USDTRY tarafındaki yukarı tepki sebebiyle, 419 direncimize ulaşmayı başardı ve 424 olarak paylaştığımız 2. direnç noktasına doğru ilerliyor. 411 gün içi kısa vadeli destek konumunda.

411 üzerinde kalabilirse 424 ve 427 ve 430 ilk hedefler olarak kullanılabilir.
Ancak 411 altına yeniden inerse 406 - 400 ve 393'e doğru gerileme gözleyebiliriz."

GÜNCEL ALTIN GRAFİĞİ

Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk sosyal medya üzerinden yaptığı yorumda ons altın için, "Kanalın alt bölgesine geldikçe toparlanma ihtimali artar. Yükseldikçe üst bantlardan satış fırsatlarına bakılır. Ana yönü aşağıdır. Bu, mevcut seviyelerden direkt aşağı gelecek anlamını taşımaz." ifadelerini kullandı. Baştürk şu grafiği paylaştı;

Rıdvan Baştürk altın grafiği

'ONS ALTIN PANDEMİ ÖNCESİ SEVİYEDE'

Ahlatcı Yatırım güncel altın analizinde ons altında pandemi öncesi seviyelerin görüldüğünü belirterek, 1670 ve 1630 destek seviyelerinin önemini vurguladı. Yapılan açıklamada şu yorum yapıldı;

"Doların üzerinde işlem görmesi sonrasında yeni yıl itibariyle Ons Altın’da satış baskısı devam ediyor. Geniş bir perspektif ile bakıldığında Ons Altın’ın Pandemi öncesi 1680 $ seviyesinden geri döndüğü görülüyor. ABD Tahvil getirilerinin dün tekrardan 1,60 düzeyini test etmesi ise Altının seyri açısından tahvil piyasasında yaşanacak olan fiyatlamalar önemini koruyor. ABD’de koronavirüs salgın destek paketini senato onaylarken yapılan değişikler sonrasında paket tekrardan Temsilciler Meclisi’nin onayına sunuldu.

Paketin onay almasıyla beraber enflasyonda görülecek yukarı yönlü hareketin kuvvetlenmesi durumunda ise Altın’da enflasyon kaynaklı değer kazanımları görülebilir.

Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü bir hareketin oluşması için 1700 $ seviyesinin üzerinde kalıcılığın görülmesi gerekiyor.

Tepki alımlarının görülmesi durumunda 1730 ve 1755 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskısının devam etmesi halinde ise 1670 ve 1630 destek seviyeleri önemini koruyor.

Destekler: 1685 / 1665 / 1655

Dirençler: 1730 / 1755 / 1785 "

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü! Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü!
İstanbul'da Sivas nüfusundan çok Sivaslı var!İstanbul'da Sivas nüfusundan çok Sivaslı var!
Bes iptali nasıl yapılır?Bes iptali nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar
Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar
Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...
Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...
Bakan Selçuk: Ödemeler bugün hesaplarda!
Bakan Selçuk: Ödemeler bugün hesaplarda!
Üniversiteli gencin kapış kapış giden girişimi!
Üniversiteli gencin kapış kapış giden girişimi!
Tesadüfen başladı, 14 çeşit sabun üretiyor
Tesadüfen başladı, 14 çeşit sabun üretiyor
İşten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı
İşten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
'Altın 50 dolar daha kaybedebilir'
'Altın 50 dolar daha kaybedebilir'
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
22 ayar gram bilezik ne kadar?
22 ayar gram bilezik ne kadar?
Kamu bankalarının çalışma saatleri değişti!
Kamu bankalarının çalışma saatleri değişti!
Altın neden yükselmiyor?
Altın neden yükselmiyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu yumurtayı görenler şaşırıyor! İşte mavi yumurtanın fiyatı!
Bu yumurtayı görenler şaşırıyor!
Mahkemeden dönen ekmek zammında yeni gelişme
Mahkemeden dönen ekmek zammında yeni gelişme
NFT nedir? Ne işe yarar?
NFT nedir?
BMD: Kısa çalışma ödeneği haziran sonuna kadar uzatılmalı
BMD'den kısa çalışma ödeneği açıklaması
İstanbul'da Sivas nüfusundan çok Sivaslı var!
İstanbul'da Sivas nüfusundan çok Sivaslı var!
Alman ihracatında sürpriz artış
Alman ihracatında sürpriz artış

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.