Analistten 430 lira altın tahmini: Altın fiyatları yükselir mi?

Altın fiyatları, 2021’in ilk 2 ayını kayıpla kapattıktan sonra Mart ayı başından bu yana yüzde 2,62 değer kaybetti. Hafta başından bu yana neredeyse 10 liraya yükselen gram altın dolar/TL kurundaki fiyatlanma ve küresel altın fiyatlarından etkilenmeye devam ediyor. Hafta başında yatırımcısına kazandıran gram altın salı günü 420 TL civarında yatay bir seyir izliyor. Dünya Altın Konseyi ise altının şu an emtia enflasyonundan dolayı düşük bir performans sergilediğini ve bunun ardında 36 aylık bir yüksek performans döneminin geleceğini belirtiyor.

'ALTIN DESTEK BULMADA ZORLANIYOR'

ÜNLÜ & Co / DAHA'nın yayınladığı haber bülteninde, 10 yıllık tahlil faizlerinin altın ve gümüşün fiyatları üzerinde etkilerinin devam ettiği belirtilerek şu açıklama paylaşıldı;

"Değerli metallerde yüksek ABD tahvil faizlerinin etkilerini görmeye devam ediyoruz. Bu noktada 10 yıl vadeli tahvil faizinin %1,60’ın üzerini sıklıkla test ediyor oluşunun değerli metallerin destek bulmasını önemli ölçüde zorlaştırdığını söyleyebiliriz. Fiyatlarda anlamlı bir değişim olmaması ile teknik açıdan izlediğimiz rakamlar değişmiş değil. Bu kapsamda ons altında 1690 seviyesinden uzaklaşılıp uzaklaşılmayacağını takip etmeyi sürdürüyoruz. Öyle ki, aşağıda 1650-1660 bandına kadar önemli bir desteğin olmadığını düşünürsek 1690’ın altındaki seviyeler daha fazla baskıyı tetikleyebilir. Gümüşte ise 24,90 doların üzerinde olunmasının baskının artmasını önlediğini söyleyebiliriz. 25,40’ın üzerindeki kapanışlar ise kısa vadeli görünümün daha ılımlı olmasını sağlayabilir. "