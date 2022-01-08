Analistten korkutan değerlendirme: Altın için yıkıcı olacak!

Çarşamba günü yayınlanan ABD Merkez Bankası (Fed) FOMC tutanakları, yetkililerin merkez bankasının toplam varlıklarını küçültmeyi ve enflasyonla mücadele için beklenenden daha erken faizleri yükseltmeyi tartıştıklarını gösterdi.

Öte yandan ABD’nin Aralık ayı istihdam durumu raporu, Kasım raporundaki 210.000’lik artışın ardından, 199.000’lik bir artışı gösterdi. ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin çok altında kaldı ve kötü bir sürpriz yaptı.

Tüm bu gelişmelerle atın fiyatları, istikrarlı yakın ve karışık bileşenler gösteren bir ABD istihdam raporunun ardından Cuma günü dalgalı işlem gördü. Ons altın 8 Ocak Cumartesi günü 1795 dolar seviyesinde bulunuyor.

“ALTIN İÇİN YIKICI OLACAK”

Kıdemli piyasa analisti Ed Moya birincil odak noktasının faiz artırımlarının sayısı ve altını savunmasız bir konuma getiren bilanço akışında Fed’in ne kadar agresif olacağı olduğunu belirterek, Hazine faizlerindeki hareket kısa vadede çok daha yüksek olursa, bunun altın işlemleri için çok yıkıcı olacağını söyledi.

TD Securities tarafından yayımlanan raporda ise piyasaların 2022 için dördüncü bir faiz artırımını sıkıştırmaya çalışmasıyla altın ve gümüş fiyatlarının baskı altında olduğunu belirtilerek, para arzındaki artışın gümüş madeni paralar da dahil olmak üzere tüm koleksiyonlara yönelik iştahın daha da azaltacağı kaydedildi.

ALTIN İÇİN BİR SONRAKİ HEDEF

Altın fiyatları Perşembe günü kayıplarını hızlandırdı. Piyasa analisti Pablo Piovano, bu gelişmenin, artan açık ilgi ve hacmin ortasında geldiğini ve bunun, en azından çok yakın vadede, altındaki düşüş eğiliminin devam etmesini destekleyeceğini belirtiyor. Bununla birlikte analist, altın için bir sonraki hedefin 1753 dolar ile Aralık ayının en düşük seviyesinde bulunduğunu belirtti.



