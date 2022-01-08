FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Analistten korkutan değerlendirme: Altın için yıkıcı olacak!

Analistten korkutan değerlendirme: Altın için yıkıcı olacak!

08.01.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve uzmanların altın tahmini yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Gram altın fiyatları için önemli olan altın ons fiyatı Fed kararı ve ABD istihdam verisine bağlı olarak dalgalı bir seyir sürdürüyor. Yatırımcılar, “Altın ne kadar oldu, altın bugün kaç TL, Düşecek mi, yükselecek mi?" sorularına cevap ararken analistlerden önemli bir değerlendirme geldi. İşte piyasalarda son dakika gelişmeleri…

Analistten korkutan değerlendirme: Altın için yıkıcı olacak!

Çarşamba günü yayınlanan ABD Merkez Bankası (Fed) FOMC tutanakları, yetkililerin merkez bankasının toplam varlıklarını küçültmeyi ve enflasyonla mücadele için beklenenden daha erken faizleri yükseltmeyi tartıştıklarını gösterdi.

Öte yandan ABD’nin Aralık ayı istihdam durumu raporu, Kasım raporundaki 210.000’lik artışın ardından, 199.000’lik bir artışı gösterdi. ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin çok altında kaldı ve kötü bir sürpriz yaptı.

Tüm bu gelişmelerle atın fiyatları, istikrarlı yakın ve karışık bileşenler gösteren bir ABD istihdam raporunun ardından Cuma günü dalgalı işlem gördü. Ons altın 8 Ocak Cumartesi günü 1795 dolar seviyesinde bulunuyor.

iStock-1142839776

“ALTIN İÇİN YIKICI OLACAK”

Kıdemli piyasa analisti Ed Moya birincil odak noktasının faiz artırımlarının sayısı ve altını savunmasız bir konuma getiren bilanço akışında Fed’in ne kadar agresif olacağı olduğunu belirterek, Hazine faizlerindeki hareket kısa vadede çok daha yüksek olursa, bunun altın işlemleri için çok yıkıcı olacağını söyledi.

TD Securities tarafından yayımlanan raporda ise piyasaların 2022 için dördüncü bir faiz artırımını sıkıştırmaya çalışmasıyla altın ve gümüş fiyatlarının baskı altında olduğunu belirtilerek, para arzındaki artışın gümüş madeni paralar da dahil olmak üzere tüm koleksiyonlara yönelik iştahın daha da azaltacağı kaydedildi.

iStock-1264887364

ALTIN İÇİN BİR SONRAKİ HEDEF

Altın fiyatları Perşembe günü kayıplarını hızlandırdı. Piyasa analisti Pablo Piovano, bu gelişmenin, artan açık ilgi ve hacmin ortasında geldiğini ve bunun, en azından çok yakın vadede, altındaki düşüş eğiliminin devam etmesini destekleyeceğini belirtiyor. Bununla birlikte analist, altın için bir sonraki hedefin 1753 dolar ile Aralık ayının en düşük seviyesinde bulunduğunu belirtti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın yeni rekora hazırlanıyor! Sonrası karanlık…Altın yeni rekora hazırlanıyor! Sonrası karanlık…
Bu belirtiler görüldü! Ülkede Omicron'dan ilk ölümBu belirtiler görüldü! Ülkede Omicron'dan ilk ölüm
Memur ve emekliye ek zamda yeni gelişmeMemur ve emekliye ek zamda yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
Fed
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Karnı burnunda pozunu paylaşan Pınar Altuğ'a ilk yorum kayınvalideden geldi

Karnı burnunda pozunu paylaşan Pınar Altuğ'a ilk yorum kayınvalideden geldi

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren an! Oyuncu Elif Karagöz dokuzdan dördü çıkaramadığı için elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren an! Oyuncu Elif Karagöz dokuzdan dördü çıkaramadığı için elendi

Bakanlıktan yeni düzenleme! Her binada zorunlu oldu

Bakanlıktan yeni düzenleme! Her binada zorunlu oldu

3600 ek gösterge için yeni gelişme! Kapsamı değişiyor…

3600 ek gösterge için yeni gelişme! Kapsamı değişiyor…

Benzin ve motorine zam geldi

Benzin ve motorine zam geldi

Memur ve emekliye ek zamda yeni gelişme

Memur ve emekliye ek zamda yeni gelişme

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Araç stoklayan bayilere idari para cezası

Araç stoklayan bayilere idari para cezası

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler

İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler

2022 kıdem tazminatı tavanı belli oldu!

2022 kıdem tazminatı tavanı belli oldu!

Halkbank’tan faizsiz kredi adımı! Resmi Gazete’de yayımlandı…

Halkbank’tan faizsiz kredi adımı! Resmi Gazete’de yayımlandı…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.