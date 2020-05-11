Anayasa Mahkemesinden sözleşmeli personel kararı

Anayasa Mahkemesi, kamuda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) tabi sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılacaklarda aranan 6 aydan fazla hapis cezası almamış olma şartını anayasaya aykırı bularak iptal etti.

Resmi Gazete'de yer alan Anayasa Mahkemesi kararında, Devlet Memurları Kanunu'nda kamu görevlisi statüsünde istihdam edilebilmek için bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmama koşulu aranırken, KHK kapsamındaki sözleşmeli personel yönünden "altı aydan fazla hapis cezasıyla hükümlü bulunmama" koşulunun öngörüldüğü, bu durumun eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı ve anayasaya aykırı olduğu ileri sürülerek yüksek mahkemeye başvurulduğu bildirildi.

Mevcut KHK'lerin ve dolayısıyla itiraz konusu kuralın, daha önce denetlenmiş olsa bile anayasanın mülga 91. maddesine uygunluğunun denetlenmesi gerektiği vurgulanan kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Zira geçerliliğini sürdüren ve yetki unsuru bakımından da anayasal denetime tabi olan KHK'ların çıkarılması sırasındaki anayasal yetkinin kaynağını, ilga edilmiş olsa da anayasanın 91. maddesi teşkil etmektedir.