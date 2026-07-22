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Andırın'da Çığşar kirazında hasat başladı

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde kendine has aromasıyla bilinen kirazda hasat dönemi başladı.

Andırın'da Çığşar kirazında hasat başladı

Andırın ilçesinde Çığşar Mahallesi’nde yetiştirilen dünyaca ünlü Çığşar kirazında beklenen hasat başladı. Coğrafi özellikleri ve mikroklimatik iklim yapısı sayesinde Türkiye genelinde en son hasat edilen kiraz olma özelliğini taşıyan lezzet, kalitesi ve aromasıyla bu yıl da Avrupa pazarlarının gözdesi olmaya devam ediyor.

Andırın da Çığşar kirazında hasat başladı 1

Kendine has aroması, sert dokusu ve mükemmel tadıyla öne çıkan Çığşar kirazı, başta İngiltere Kraliyet ailesinin mutfağı olmak üzere Almanya, Fransa ve Hollanda gibi birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. Yüksek dağ havasında tamamen doğal yöntemlerle olgunlaşan kirazlar, uluslararası standartlarda bir kaliteye sahip. Üreticiler tarafından sabahın erken saatlerinde büyük bir titizlikle dalından toplanan kirazlar, kalibre ve kalite kontrolünden geçirildikten sonra kasalara dolduruluyor.

Lojistik süreçler için soğuk zincire dahil edilen meyveler, tazeliğini kaybetmeden dünyanın dört bir yanındaki sofralara ulaştırılmak üzere ihracat tırlarına yükleniyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kiraz hasat
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