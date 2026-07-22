Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

Bankalar ile müşteriler arasında yıllardır tartışma konusu olan Banka ve Sigortalar Muamelesi Vergisi (BSMV) konusunda Yargıtay emsal niteliğinde bir karara imza attı. Buna göre, kredi sözleşmesinde yer alıyorsa vergi tüketiciden tahsil edilebilecek. Yüksek Mahkeme, tüketici kredi sözleşmelerinde yer alması durumunda BSMV'nin tüketiciye yansıtılabileceğine hükmetti. Karar, Resmi Gazete'nin 22 Temmuz 2026 tarihli sayısında yayımlandı.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Antalya’da bir tüketicinin bankadan kullandığı kredi nedeniyle ödediği BSMV tutarlarının iadesi istemiyle açtığı davada verilen yerel mahkeme kararını inceledi. Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına temyiz başvurusu üzerine dosya Yüksek Mahkeme’nin gündemine taşındı.

YEREL MAHKEMENİN "MÜKELLEF BANKADIR" KARARI

Süreç, Antalya 3. Tüketici Mahkemesi’nin tüketici lehine verdiği kararla başladı. Yerel mahkeme; faiz geliri elde eden bankanın BSMV’nin asıl mükellefi olduğunu, sözleşmeye konulan "yansıtma" maddesinin tüketiciyle müzakere edilmediğini ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca bu durumun haksız şart niteliği taşıdığını belirterek bankanın icra takibine yaptığı itirazı reddetmişti.

YARGITAY: SÖZLEŞMEDE YER ALIYORSA YANSITILABİLİR

Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin kararını bozarak verginin tüketiciye yansıtılabileceğine karar verdi.

Kararda, taraflar arasında imzalanan tüketici kredi sözleşmesinde tüketicinin gider ve sair vergileri bankaya ödeyeceğinin kabul edildiği, BSMV dahil edilerek oluşturulan toplam geri ödeme tutarlarının sözleşmede açıkça yer aldığı vurgulandı. Yüksek Mahkeme, içtihatlara atıfta bulunarak taraflar arasındaki akdi özgürlük kapsamında BSMV'nin sözleşme maddesiyle tüketiciye devredilmesinin hukuka uygun olduğunu belirtti.