Ankara-Akyurt yolu 2021 yılında tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akyurt yolunda incelemelerde bulunduktan sonra ilçe belediye başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunana Bakan Karaismailoğlu, Türkiye genelinde 3 bin şantiyede 400 bin civarında personelle büyük ve özverili bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, bu çalışmaları pandemi sürecinde bütün tedbirleri alarak yaptıklarını söyledi.

Milletvekilleri, belediye başkanları ve bürokratlarla Ankara-Akyurt yolunda incelemelerde bulunduklarını, daha sonra şantiyede Ankara’daki yatırımlarla ilgili bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildiren Bakan Karaismailoğlu, “Ankara’da birebir takip ettiğimiz en önemli projelerden Ankara-Akyurt yolu, Kahramankazan yolu, Kırıkkale yolu, inşallah bunları en kısa zamanda bitirip Ankaralıların hizmetine sunmak için değerlendirmelerde ve istişarelerde bulunup işleri hızlandırmaya çalışıyoruz. Ankara-Akyurt yolu 17 kilometreden oluşuyor. Bunun 4 kilometresi tamamlanmıştı, geri kalan 13 kilometreyi de inşallah önümüzdeki yıl tamamlayacağız. Burada da iki tane kavşakta çalışmalar devam ediyor. Diğer yolları da inşallah en kısa zamanda bitirip, kış dönemindeki zorlukları aştıktan sonra yaz dönemine daha hızlı bir şekilde girip bu kavşakları bir an önce tamamlayıp yolu 2021 yılı bitmeden vatandaşımızın hizmetine sunacağız” dedi.