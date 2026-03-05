FİNANS

Ankara’da alışverişin bilinen noktalarından biri: Nişantaşı Pazarı ziyaretçilerini ağırlıyor

Ankara’da alışveriş kültürü uzun yıllardır pazar geleneğiyle şekillenmeye devam ediyor. Bu geleneğin başkentteki önemli örneklerinden biri olan Nişantaşı Pazarı, geniş ürün çeşitliliği ve kapalı pazar konseptiyle ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Recep Demircan

Tekstil ürünlerinden kozmetiğe, ev eşyalarından hediyelik ürünlere kadar birçok farklı kategoriyi bir araya getiren pazar alanı, Ankara’da alışveriş yapmak isteyenler için alternatif merkezlerden biri olarak biliniyor.

TEK ÇATI ALTINDA GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

Nişantaşı Pazarı’nda ziyaretçiler farklı kategorilerdeki ürünleri tek bir alanda bulabiliyor. Günlük ihtiyaçlardan özel alışverişlere kadar pek çok ürün seçeneği ziyaretçilere sunuluyor.

Pazarda öne çıkan ürün kategorileri arasında:

  • Tekstil ve giyim ürünleri
  • Kozmetik ve aksesuar
  • Ev eşyaları
  • Yöresel gıda ürünleri
  • Oyuncak ve hediyelik ürünler
  • Pet shop ürünleri yer alıyor.

Kadın, erkek ve çocuklara yönelik geniş ürün seçenekleri sayesinde ziyaretçiler farklı ihtiyaçlarını tek noktada karşılayabiliyor.

KAPALI ALAN KONFORU İLE ALIŞVERİŞ

Nişantaşı Pazarı’nın dikkat çeken özelliklerinden biri kapalı pazar konseptiyle hizmet vermesi. Bu yapı sayesinde ziyaretçiler hava koşullarından etkilenmeden alışveriş yapabiliyor.
Geniş koridorlar ve düzenli tezgâh yapısı, pazarı rahat şekilde gezme ve farklı ürünleri karşılaştırma imkânı sunuyor. Böylece geleneksel pazar kültürü, modern alışveriş düzeniyle bir araya geliyor.

Kuruculardan Mehmet Göktay Bayram Konsepti Anlattı
Paylaşılan tanıtım videosunda, Nişantaşı Pazarı kurucularından Mehmet Göktay Bayram, pazarın uzun yıllardır Ankara’da hizmet verdiğini ve ziyaretçilere geniş ürün çeşitliliği sunmayı amaçladıklarını ifade ediyor.
Bayram’ın değerlendirmelerinde pazarın, geleneksel pazar kültürünü modern kapalı alan düzeniyle bir araya getiren bir alışveriş noktası olduğu vurgulanıyor.

VİDEO: NİŞANTAŞI PAZAR'INDA ALIŞVERİŞ DENEYİMİ

Aşağıdaki videoda Nişantaşı Pazarı’nın iç alanı, alışveriş atmosferi ve kuruculardan Mehmet Göktay Bayram’ın pazar hakkında yaptığı tanıtım yer alıyor.

Nişantaşı Pazarı Neden Tercih Ediliyor?

Ziyaretçiler için sunulan alışveriş avantajları pazarı Ankara’daki önemli alışveriş noktalarından biri haline getiriyor.

  • Tek çatı altında geniş ürün çeşitliliği
  • Kapalı alan konforu
  • Geleneksel pazar atmosferi
  • Kadın, erkek ve çocuklara yönelik geniş ürün yelpazesi
  • Her bütçeye uygun ürün seçenekleri
  • Ailece vakit geçirilebilecek güvenli alışveriş ortamı
  • Merkezi konum ve kolay ulaşım
  • Ziyaretçiler için sunulan ücretsiz servis imkânı

ANKARA'DA 4 LOKASYONDA ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR

Nişantaşı Pazarı, Ankara’da Çankaya, Etlik, Çukurambar ve Güneşevler olmak üzere 4 farklı lokasyonda ziyaretçilerini ağırlıyor.
Başkentte farklı bölgelerde konumlanan bu noktalar sayesinde pazar, Ankara’nın birçok ilçesinden kolay ulaşılabilir bir alışveriş adresi olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Nişantaşı Pazarı Hakkında Detaylı Bilgi

Nişantaşı Pazarı hakkında detaylı bilgi almak, ürün kategorilerini incelemek veya iletişim bilgilerine ulaşmak isteyen ziyaretçiler Nişantaşı Pazarı’nın resmi internet sitesini BURADAN ziyaret edebilir.

Ankara
