Ankara’da atama trafiği! Mehmet Şimşek değişikliğin sinyalini vermişti: Merkez Bankası’ndan sonra SPK ve BDDK da mercek altında

Ankara’da atama trafiği oldukça yoğun. Seçimlerin ardından yeni kabine üyeleri belli olurken özellikle Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı’na getirilmesi ile ekonomi konusunda atılacak hamleler merak konusu oldu. Bu kapsamda Şimşek’in ekonomi politikasında değişiklik olacağı şeklinde yorumlanan açıklamaları, çalışacağı üst düzey bürokratlarda da değişiklikler yapılması yönünde beklenti oluşturdu.

SPK VE BDDK BAŞKANLIĞI DA RADARDA

Ekonomi Gazetesi’nde yer alan haberde, özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığı için Dr. Hafize Gaye Erkan’ın ismini kesin gözü ile bakılırken Sermaye Piyası Kurumu (SPK) ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’nun (BDDK) yönetimi de mercek altına girdi. Yeni bakanların önemli bir kısmının genel müdürlük seviyesinde değişiklik yapmak isteyeceği vurgulanıyor.

BDDK BAŞKANLIĞI’NA ADAY OLABİLECEK İSİMLER

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben’in 2015’ten itibaren fasılalı da olsa BDDK’da görev yaptığını hatırlatılarak, kendisinin de değişiklik isteyebileceği vurgulanıyor. Akben’in yerine gelecek isimler arasında İkinci Başkan Yakup Asarkaya ve Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Taha Çakmak’ın adı geçiyor.

DİĞER KURUMLARA DA ‘TAZE KAN’

Bakanlarda yapılan değişikliğin ardından Cumhurbaşkanı’nın yakın çalışma arkadaşları nitelikli ofis ve başkanlıklarda da bir dizi değişiklik beklendiği kaydedildi. Danışma nitelikli finans, yatırım, teknoloji ofisleri ile özellikle düzenlemelerde zaman zaman etkili olabilen Ekonomi Politikaları Kurulu, Strateji ve Bütçe Başkanlığı gibi yarı idari görev yapan birimlerde “kan tazeleme” nitelikli değişiklikler bekleniyor.

Strateji ve Bütçe Başkanlığında Başkan İbrahim Şenel’in devam etmesinin beklendiği diğer yandan SGK Başkanı Kürşad Arat’ın da adının geçtiği kaydedildi. Sosyal Politikalar Kurulu, Vedat Işıkhan’ın Bakan olması nedeniyle boşalmıştı. Buraya atama yapılacak. Görevden alınacak üst düzey bürokratlardan birinin bu göreve getirilebileceği kaydediliyor.



