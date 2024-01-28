Ankara'da simit 15 lira oldu, oda başkanı özür diledi: "Zorunda kaldık"

Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, kentte 10 lira olan simidin 5 lira zamlanarak 15 liraya yükseldiğini duyurdu. Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş dar gelirlilerden yüzde 50'lik zam için özür diledi.

Delibaş, 5 liralık zam nedenini ham madde fiyatlarındaki artış ve diğer maliyetlerin yükselmesi olarak açıkladı.

NTV'de yer alan habere göre Ankara Simitçiler Odası Başkanı Delibaş, ''Bugün özellikle emekli ve öğrenci kesiminden, dar gelirli hemşehrilerimizden özür diliyoruz, bu zammı yapmak zorunda kaldık." ifadesini kullandı.







