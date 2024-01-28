FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ankara'da simit 15 lira oldu, oda başkanı özür diledi: "Zorunda kaldık"

Ankara'da simit 15 lira oldu, oda başkanı özür diledi: "Zorunda kaldık"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
28.01.2024 08:39 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da simide yüzde 50 zam geldi. 10 lira olan simit, artık 15 lira olarak satılacak. Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş zam için özür diledi, "Zorunda kaldık" dedi.

Ankara'da simit 15 lira oldu, oda başkanı özür diledi: "Zorunda kaldık"

Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, kentte 10 lira olan simidin 5 lira zamlanarak 15 liraya yükseldiğini duyurdu. Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş dar gelirlilerden yüzde 50'lik zam için özür diledi.

Delibaş, 5 liralık zam nedenini ham madde fiyatlarındaki artış ve diğer maliyetlerin yükselmesi olarak açıkladı.

NTV'de yer alan habere göre Ankara Simitçiler Odası Başkanı Delibaş, ''Bugün özellikle emekli ve öğrenci kesiminden, dar gelirli hemşehrilerimizden özür diliyoruz, bu zammı yapmak zorunda kaldık." ifadesini kullandı.


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Japonya'da yabancı işçi sayısında rekor: İlk kez 2 milyonu aştıJaponya'da yabancı işçi sayısında rekor: İlk kez 2 milyonu aştı
Özgür Demirtaş'tan yatırımcılara uyarı: "TL'nin ciddi enflasyonu var..."Özgür Demirtaş'tan yatırımcılara uyarı: "TL'nin ciddi enflasyonu var..."
Erdoğan duyurdu: Kamuya 35 bin sağlık personeli alınacakErdoğan duyurdu: Kamuya 35 bin sağlık personeli alınacak
Anahtar Kelimeler:
Ankara Zam simit özür
En Çok Okunan Haberler
100 TL uzatınca... AK Partili aday ile simit satan çocuğun diyaloğu gündem oldu

100 TL uzatınca... AK Partili aday ile simit satan çocuğun diyaloğu gündem oldu

Memur emeklilerin zam farkı yatmaya başladı, 3 aylık fark alana en az 14 bin TL!

Memur emeklilerin zam farkı yatmaya başladı, 3 aylık fark alana en az 14 bin TL!

Kar yağışı kuvvetli geliyor! Meteoroloji saat vererek uyardı

Kar yağışı kuvvetli geliyor! Meteoroloji saat vererek uyardı

27 model elektrikli otomobilde Türkiye kapısı kapandı!

27 model elektrikli otomobilde Türkiye kapısı kapandı!

İslam Memiş’ten gram altın fiyatı için yeni tahmin…

İslam Memiş’ten gram altın fiyatı için yeni tahmin…

Motorine 1,38 TL zam geliyor

Motorine 1,38 TL zam geliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.