Ankara'dan gelen kulis bilgisini canlı yayında açıkladılar! ''Bu zam emekliyi uçurumdan atmak olur' deyip hükümete seslendi: 'Halini görün'

Yeni yılda emekli zammı ne kadar olacak? Ani bir şekilde asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmasına tepkiler sürerken yaşlısı, genci, bekarı, evlisi memur ve emekli zammını beklemeye başladı. 6 aylık enflasyon farkına göre zam yapılırken; memur ve memur emekliler toplu sözleşmeden gelen zam oranını da alıyor.

En düşük maaşın 12 bin 500 lira olması ile ilgili düzenleme bekleyen milyonlarca emekli, kök aylıklarına seyyanen zam ya da refah payının eklenmesini bekliyor.

EMEKLİ İÇİN ACI REÇETE

TGRT Haber'de konuşan gazeteci Cem Küçük ve gazeteci Fatih Atik, emekli için zam tahminlerini paylaştı. Atik, asgari ücretlinin maaş zammına zam yapılmasını beklediğini söyleyerek bu konunun gündemde olmadığının altını çizdi. Hükümetin öncelik olarak enflasyon ile mücadele etmek olduğunu belirten Atik, "2025 sonuna kadar bu program devam ettirilirse bu acı reçeteden sonra Türkiye ekonomisi çok daha iyi olacak" şeklinde konuştu.

Milyonlarca emekli seyyanen zam gelecek mi sorusuna yanıt ararken Atik, "Emekli maaşı için seyyanen bir zam olacağını sanmıyorum. İktidar, şuanda uygulanan normal formüllerle artışları gerçekleştirecek. Enflasyon farkı emeklilere yansıtılacak" sözlerini sarf etti.

SEYYANEN ZAM GELMEYECEK

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin kurallara göre zam alacağını belirten Atik, memur emeklisi için de bunun geçerli olduğunun altını çizerek, "Emekli maaşı için seyyanen bir zam olacağını sanmıyorum. İktidar, şuanda uygulanan normal formüllerle artışları gerçekleştirecek. Enflasyon farkı emeklilere yansıtılacak" dedi.

Birçok emeklinin sıfır zam riski ile karşı karşıya olduğunu da aktaran Atik, "Devlet Temmuz ayında olduğu gibi yine ilave bir zam yapacak. En düşük emekli maaşı 14.500 olabilir. 2025’ten itibaren maaşlara yüksek zamlar yapılır" ifadelerini kullandı.

Cem Küçük ise, emeklinin 2023 yılında da iyi bir maaş almadığını kaydederek, şu cümleleri kurdu:



"AK Parti Türkiye’yi süper güç yaptı. Emekli maaşına 2 Bin TL zam uçurumdan aşağı atmak olur. En düşük emekli maaşı 15.500 Bin TL olmalı. Hazinedeki paranın bir kısmı emekliye verilmeli. Emeklilerin halini görün."