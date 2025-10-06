FİNANS

Ankara'dan ihracat artışı belirginleşiyor

Ankara'nın bu yılki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir artış gösterdi. Sektörlerin performansı dikkat çekiyor.

Ankara'dan bu yılın ilk 9 ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 artış gösterdi. Toplam ihracat miktarı 11 milyar 429 milyon 448 bin dolara ulaştı.

AA muhabirinin verilerine göre, ocak-eylül döneminde Türkiye'nin ihracatı yüzde 4,1 artarak 200,6 milyar dolar oldu. Ankara'dan yapılan ihracat ise 11 milyar 429 milyon 448 bin dolara yükseldi. Geçen yıl bu rakam 9 milyar 926 milyon 853 bin dolardı.

Oluşan ihracat dağılımında, Almanya'nın en fazla satış yapılan ülke olduğu görüldü. Bu dönemde Almanya'ya 789 milyon 255 bin dolarlık ihracat yapıldı. Birleşik Krallık 770 milyon 742 bin dolarla, Çin 760 milyon 571 bin dolarla, ABD 745 milyon 397 bin dolarla ve Slovakya 622 milyon 81 bin dolarla takip etti.

Ankara'nın otomotiv ihracatı oldukça dikkat çekici. Bu yılın 9 ayında otomotiv endüstrisi, 1 milyar 254 milyon 416 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu sektörü 1 milyar 239 milyon 223 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri izledi.

Ayrıca, 1 milyar 138 milyon 997 bin dolarla makine ve aksamları da önemli bir yere sahip. İhracatta 953 milyon 816 bin dolarla elektrik ve elektronik ile 915 milyon 568 bin dolarla madencilik ürünleri de öne çıktı.

Oransal olarak en fazla ihracat artışını sağlayan sektör gemi ve yat hizmetleri oldu. Bu sektörde artış yüzde 662,7 olarak belirlendi. Mücevher sektörü ise yüzde 64,7 oranında büyüdü. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe yüzde 36,9 artış görüldü. (AA)

