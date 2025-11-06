Ankara e-İhracat Zirvesi'nde e-ihracat finansmanında yeni dönem ele alındı

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri organizasyonuyla düzenlenen "Ankara e-İhracat Zirvesi" TOBB Konferans Salonu'nda yapılıyor.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılı'nda e-İhracat Finansmanında Yeni Dönem" başlıklı oturumda ihracatçılara verilen destekler ele alındı.

"TABANA YAYGINLAŞTIRILMASINA ÖNEM VERİYORUZ"

Türk Eximbank Genel Müdürü Güney, burada yaptığı konuşmada, kurum olarak geçen yıl ihracatçı firmalara 49 milyar dolar destek sağladıklarını söyledi.

Güney, söz konusu tutarın 24,3 milyar dolarının kredi, 24,7 milyar dolarının da alacak sigortası olduğunu ifade ederek, "Bu sene ekim ayı sonu itibarıyla gerçekleşme 44,5 milyar dolar. Yıl sonu hedefimiz 53 milyar dolar ve bu trend devam ederse hedefimizi gerçekleştireceğimizi öngörüyoruz." diye konuştu.

Eximbank desteklerinin tabana yaygınlaştırılması konusuna ciddi önem verdiklerini vurgulayan Güney, son yıllarda bu desteklerden faydalanan ihracatçılar içinde KOBİ'lerin payının firma sayısı olarak yüzde 60'lardan yüzde 83'e geldiğini bildirdi.

Güney, KOBİ'lerin kredilerden aldıkları payın ise yüzde 28'ler seviyesinde olduğu bilgisini vererek, ekim sonu itibarıyla ihracatçılara sağladıkları kredi tutarının 1 trilyon 150 milyar lira olduğunu dile getirdi.

"8 MİLYAR DOLAR OLMASINI BEKLİYORUZ"

Kovid-19 salgınının tüketici davranışlarında yarattığı ciddi dönüşümle, dijital teknolojilerde yaşanan gelişmelerin dünya ticareti içinde e-ticaretin payını yüzde 20'lerin üstüne çıkardığına dikkati çeken Güney, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu trendin artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Türkiye'nin ihracat tarafına bakıldığında, e-ihracat tutarı geçen sene 6,5 milyar dolara ulaştı. Bu sene 8 milyar dolar olması bekleniyor ve bu trendin de hızlanarak devam edeceği, önümüzdeki yıllarda yüzde 10'lar seviyesine geleceği değerlendiriliyor. Biz de Eximbank olarak, bu kadar hızlı bir şekilde büyüyen, gelişen bir ihracat yöntemine karşı kayıtsız kalamazdık. Son 2 yıl içinde e-ihracatla ihracat yapan firmalarımıza 1 milyar dolara yakın destek sağlamış durumdayız."

"KREDİBİLETİSİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç da finansman denilince konunun sadece likidite, fonun varlığı ya da yokluğu olmadığını, girişimcilerin ihtiyacı olan fon kaynağına erişebilmesinin önem taşıdığını söyledi.

Genç bir firmanın bankacılık sektöründe kullanılan birçok maddi teminat türü vermesinin kolay olmadığını dile getiren Topaç, "Bir bankaya gayrimenkulünüzü ipoteklediyseniz başka bir bankada size sunulan cazip bir kredi imkanından faydalanamıyorsunuz. Bu, kredibilitesi olan, finansmanla desteklendiği zaman büyüyebilecek, işini büyütebilecek firmalarımızın da finansmana erişmesini engelliyor. Biz tam bu noktada devreye giriyoruz." dedi.

Topaç, şirketin ortağı 22 banka bulunduğuna dikkati çekerek, analitik model ve yapay zekayı içine alan bir dijital entegrasyonla ihracatçının kredibilitesini değerlendirdiklerini anlattı.

Şirketin farklı vadelerle paketler sunduğuna işaret eden Topaç, "Savunma sanayisi, kadın ihracatçılar ve yeşil dönüşüm finansman ihtiyacına yönelik paketlerimiz var. Bu doğrultuda sahadaki ihtiyaçlara göre paketler hazırlıyoruz." diye konuştu.Kaynak: AA | Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır