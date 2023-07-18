ANKARA EGO OTOBÜS FİYATLARI 2023: Ankara'da otobüs fiyatlarına zam mı geldi? Tam ve indirimli bilet ne kadar oldu? UKOME açıkladı

Ankara EGO otobüs fiyatları 18 Temmuz 2023 Salı günü arama motorlarında en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. UKOME'den yapılan açıklamaya göre Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 57 zam geldi. Birçok kişi arama motorlarında, "Ankara'da otobüse zam mı geldi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte otobüse gelen zam sonrası tam ve indirimli otobüs bileti fiyatları...

ANKARA'DA OTOBÜSE ZAM MI GELDİ?

Ankara'da otobüse yüzde 57 zam geldi. UKOME'den toplu taşıma zammı sonrası açıklama yapıldı.

Ankara'da tam bilet 9.5 TL'den 15 TL'ye yükseldi.

İndirimli bilet ise 4 TL'den 7.5 TL'ye çıktı.

UKOME'den yapılan açıklamaya göre öğrenci abonmanı ise aylık sınırsız 220 TL oldu.

ANKARADA TOPLU TAŞIMA FİYATLARI

Ankara otobüs fiyatı tam bilet: 15 TL

Ankara otobüs fiyatı indirimli bilet: 7.5 TL

Ankara öğrenci abonmanı aylık sınırsız: 220 TL



