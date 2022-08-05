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Ankara Halk Ekmek duyurdu! Ekmeğe zam

05.08.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Halk Ekmek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada ekmeğe zam geldiğini açıkladı. 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı, 8 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla 3 TL olacak. Böylece Ankara'da ekmeğe 1 TL zam gelmiş oldu.

Ankara Halk Ekmek duyurdu! Ekmeğe zam

Ankara Halk Ekmek, 8 Ağustos'tan itibaren ekmeğe zam yapıldığını açıkladı. 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı yapılan zamla birlikte 3 TL'ye satılacak.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi her gün yaklaşık 1 milyon adet üretilen 250 gram Halk Ekmek işe vatandaşlarımızın bütçesine katkı sağlamaktadır. Bu bakımdan, maliyetlerin sürekli ve soluksuz olarak artmasına rağmen uzun süre Halk Ekmek'te fiyat artışı yapılmamış, un stoku bitene dek zararına satışlar sürdürülmüştür.

Önceki fiyat artışının yaşandığı 2 Mart 2022 tarihinden bu yana unda %80, mayada %81, elektrikte %67, doğal gazda %75, işçilikte %37, nakliye/büfe payı maliyetinde %39 ve diğer kalemlerde (amortisman, bakım vb.) %17 fiyat artışı yaşanmıştır. Maliyetlerdeki bu yüksek artışlar Halk Ekmek'te de fiyat artışını zorunlu kılmıştır.

Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı, 8 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla kâr elde etmeksizin ve maliyetine 3 TL olarak belirlenmiştir. Piyasada 200 gram normal ekmek halen 4 TL'ye satılmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


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Anahtar Kelimeler:
Ankara
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