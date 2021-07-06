Elon Musk yine durmadı: Bulabildiğiniz kadar çok coin bulun ve bunu hızlı yapın

Sürekli paylaşım yaparak kripto para piyasasını speküle eden Musk, paylaşımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Milyarder yatırımcı Warren Buffett'ın "Bulabildiğiniz kadar çok coin bulun ve bunu hızlı yapın" tweetini bulan milyarder iş insanı Musk, bunu takipçileriyle paylaştı.

MUSK: İNTERNETTE BULDUM

Milyarder iş insanı Tesla ve SapaceX'in CEO'su Elon Musk, milyarder yatırımcı Warren Buffett'ın coin önerisini sosyal medya platformu Twitter'dan paylaştı. Buffett "Bulabildiğiniz kadar çok coin bulun ve bunu hızlı yapın" paylaşımını yaptı. Musk ise tweeti "İnternette buldum" notuyla paylaştı.

Found on Internet pic.twitter.com/iLFMRKyqTB — Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2021



