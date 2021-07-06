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Elon Musk yine durmadı: Bulabildiğiniz kadar çok coin bulun ve bunu hızlı yapın

06.07.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyarder yatırımcı Warren Buffett'ın "Bulabildiğiniz kadar çok coin bulun ve bunu hızlı yapın" tweetini milyarder iş insanı Elon Musk paylaştı.

Elon Musk yine durmadı: Bulabildiğiniz kadar çok coin bulun ve bunu hızlı yapın

Sürekli paylaşım yaparak kripto para piyasasını speküle eden Musk, paylaşımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Milyarder yatırımcı Warren Buffett'ın "Bulabildiğiniz kadar çok coin bulun ve bunu hızlı yapın" tweetini bulan milyarder iş insanı Musk, bunu takipçileriyle paylaştı.

MUSK: İNTERNETTE BULDUM

Milyarder iş insanı Tesla ve SapaceX'in CEO'su Elon Musk, milyarder yatırımcı Warren Buffett'ın coin önerisini sosyal medya platformu Twitter'dan paylaştı. Buffett "Bulabildiğiniz kadar çok coin bulun ve bunu hızlı yapın" paylaşımını yaptı. Musk ise tweeti "İnternette buldum" notuyla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Warren Buffett Kripto para
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yeni dünyanın eski şeytanları sizi, hala birileri sizi melek olarak görüyor teknolojinin lideri olarak görüyor en cok ta bu üzüyor, bunlar 1 numaralı paralı askerler billgates rockenfeller rothchild elon musk jeff bezos bu isimlerin hic birisi masum değildir teknoloji adı altında yapmadıkları pislik yoktur bunların bu pislik yüzünü tüm dünya görücek o zaman biz olmıycaz orası ayrı
elon abi biriktiriyoruz zaten :D

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