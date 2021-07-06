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Binance'a İngiltere ve Kanada'dan sonra bir şok daha! Barclays ödeme yapmayı durdurdu

06.07.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en çok kullanılan kripto para borsalarından birisi olan Binance'a karşı olarak İngiliz bankası Barclays, kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapmayı durdurma kararını aldı.

Binance'a İngiltere ve Kanada'dan sonra bir şok daha! Barclays ödeme yapmayı durdurdu

Son zamanlarda Binance'a karşı ülkeler ve şirketler tavır almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İngiltere ve Kanada'da yasaklanan dev kripto para borsasına bir darbede İngiliz banka Barclays'den geldi.

BINANCE'A KREDİ KARTI VE BANKA KARTI YASAĞI

Barclays, müşterilerine yaptığı açıklamada Binance kripto para borsasına kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapmayı durdurma kararı aldığını duyurdu.

Dev banka müşterilerinden ikinci bir açıklama yapılana kadar beklemelerini talep etti.

Barclays müşterileri, Binance'dan paralarını çekme işlemini gerçekleştirebiliyor.

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BINANCE'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili Binance'ın Twitter hesabı üzerinden açıklama geldi.

Binance "Bazı iş ortaklarımızın Binance kullanıcılarına hizmet vermeyi tek taraflı olarak durdurma kararı aldıklarını öğrenmekten hayal kırıklığına uğradık. İş ortaklarımızı herhangi bir endişesi varsa konuya görüşmek için bir araya gelmeyi memnuniyetle karşılarız" tweetini paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kripto para
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