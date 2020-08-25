Ankara, İzmir ve İstanbul okul servis ücretleri ne kadar? 2020- 2021 Okul servisi ücretleri açıklandı mı?

Koronavirüsten dolayı veliler çocuklarının 3 gün evde 3 gün okulda eğitim alacaklarını biliyordu ama 3 günlük okul ulaşımında servise ne kadar ödeme yapacağını bilmiyordu. Özellikle büyük şehirlerde ulaşım zorluğu olduğu için okul servis ücretleri merak ediliyordu. Yapılan açıklamaya göre iki büyük şehirde 2020 okul s ervis ücretleri açıklandı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de okul servisi ücretleri ne kadar? 2020 okul servisi ücreti nasıl hesaplanır?

2020-2021 ANKARA OKUL SERVİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

2020-2021 Ankara okul servis ücreti yeni zammı ne kadar olduğunu araştıran velilere maksimum zam oranının yüzde 13, minumum okul servisi oranının ise yüzde 11 olduğunu belirtelim. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, Ankara'da söz konusu ücretlerin oda tarafından belirlendiğini ve Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (ANKESOB) kararını onaylanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı. Peki Ankara'da okul servisi ücreti ne kadar oldu? Ankara okul servis ücreti hesaplama nasıl yapılır?

2020-2021 ANKARA OKUL SERVİSİ ÜCRETİ HESAPLAMA

Ankara'da okul servis ücretleri nasıl hesaplanır sorusunun cevabı olarak yukarıda yer alan maddeleri inceleyebilirsiniz. Okul servisi rehber ücreti ne kadar olduğunu da açıklayan Elmadağ'lı, en üst limitin 85 lira olduğunu, 15 kilometreyi aşan her kilometre için alınacak ücretin 67,50 lira olacağını aktardı.