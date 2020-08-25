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Ankara, İzmir ve İstanbul okul servis ücretleri ne kadar? 2020- 2021 Okul servisi ücretleri açıklandı mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.08.2020 13:20 | Son Güncelleme

2020 yılının okul servis ücretlerinin ne kadar olacağı tartışılıyordu. Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde okul servis ücretleri ne kadar merak ediliyor. Beklenen açıklama sonunda geldi. Ankara'da 2020-2021 eğitim öğretim yılı okul servis ücretlerine, geçen yıla göre yüzde 11 ile 13 arasında zam yapıldı- İzmir'de de söz konusu ücretlere yüzde 11 ile 11,5 zam yapılması kararlaştırıldı.2020 okul servis ücretlerini hesaplamak isteyen veliler için detaylar haberimizde.

Ankara, İzmir ve İstanbul okul servis ücretleri ne kadar? 2020- 2021 Okul servisi ücretleri açıklandı mı?

Koronavirüsten dolayı veliler çocuklarının 3 gün evde 3 gün okulda eğitim alacaklarını biliyordu ama 3 günlük okul ulaşımında servise ne kadar ödeme yapacağını bilmiyordu. Özellikle büyük şehirlerde ulaşım zorluğu olduğu için okul servis ücretleri merak ediliyordu. Yapılan açıklamaya göre iki büyük şehirde 2020 okul s ervis ücretleri açıklandı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de okul servisi ücretleri ne kadar? 2020 okul servisi ücreti nasıl hesaplanır?

2020-2021 ANKARA OKUL SERVİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

2020-2021 Ankara okul servis ücreti yeni zammı ne kadar olduğunu araştıran velilere maksimum zam oranının yüzde 13, minumum okul servisi oranının ise yüzde 11 olduğunu belirtelim. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, Ankara'da söz konusu ücretlerin oda tarafından belirlendiğini ve Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (ANKESOB) kararını onaylanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı. Peki Ankara'da okul servisi ücreti ne kadar oldu? Ankara okul servis ücreti hesaplama nasıl yapılır?

2020-2021 ANKARA OKUL SERVİSİ ÜCRETİ HESAPLAMA

Ankara'da okul servis ücretleri nasıl hesaplanır sorusunun cevabı olarak yukarıda yer alan maddeleri inceleyebilirsiniz. Okul servisi rehber ücreti ne kadar olduğunu da açıklayan Elmadağ'lı, en üst limitin 85 lira olduğunu, 15 kilometreyi aşan her kilometre için alınacak ücretin 67,50 lira olacağını aktardı.

Elmadağlı, Ankara'da öğrenci servislerinin zam oranının yüzde 11 ve 13 arasında olduğunu belirterek geçen yıl;

2 bin 30 lira olan 0-3 kilometrelerdeki servis ücretinin 2 bin 275 liraya,

2 bin 250 lira olan 3-6 kilometrelerdeki ücretin 2 bin 520 liraya,

2 bin 613 lira olan 6-10 kilometrelerdeki ücretin 2 bin 925 liraya,

3 bin 36 lira olan 10-15 kilometrelerdeki ücretin 3 bin 400 liraya yükseldiğini bildirdi.

2020-2021 iZMİR OKUL SERVİSİ ÜCRETİ NEDİR?

2020-2021 İzmir okul servis ücreti yeni zammı ne kadar olduğunu araştıran velilere maksimum zam oranının yüzde 11,5, minumum okul servisi oranının ise yüzde 11 olduğunu belirtelim. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. İzmir'de okul servisi ücreti ne kadar oldu? İzmir okul servis ücreti hesaplama nasıl yapılır?

2020-2021 iZMİR OKUL SERVİSİ NASIL HESAPLANIR?

2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde maksimum yüzde 11,5 okul servisi zammı uygulanan İzmir'de okul servis ücreti hesaplama 2020 nasıl yapılır merak ediliyor. Birçok vatandaş koronavirüsten dolayı tedirgin olduğu için çocuklarını güvenebileceği bir servise emanet etmek istiyor. Peki 2020 İzmir okul servisi ücreti nasıl hesaplanır? Buna göre, 0-3 kilometre ücreti 226 liradan 250 liraya, 0-6 kilometre ücreti 277 liradan 306 liraya, 0-10 kilometre ücreti 294 liradan 325 liraya, 0-15 kilometre ücreti 348 liradan 385 liraya, 0-20 kilometre ücreti 418 liradan 462 liraya, 0-25 kilometre ücreti 469 liradan 518 liraya, 0-30 kilometre ücreti 514 liradan 568 liraya, 0-35 kilometre ücreti 537 liradan 593 liraya, 0-40 kilometre ücreti de 571 liradan 631 liraya yükseltildi.

2020-2021 İSTANBUL OKUL SERVİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

İzmir'de maksimum yüzde 11,5 Ankara'da ise yüzde 13 zam yapılmasının ardından İstanbul'da okul servisi ücretleri ne kadar olacağı tartışılmaya başlandı. 2020-2021 İstanbul okul servisi ücretlerini tartışan veliler, Eylül ayında belirlenecek olan ücretler için şimdiden tahminlerini yapmaya başladılar. İstanbul'da okul servisi ücreti ne kadar olacak araştırması yapan velilier, Ankara ve İzmir öğrenci servisi fiyat zamlarından sonra İstanbul'da da en az yüzde 13 zam gelmesini bekliyor. Sosyal medyada yorumlarını yazan veliler, Ankara'daki yüzde 13'lük zammın biraz üstünde İstanbul'da da okul sevris ücreti zammı olacağını düşünüyor. İstanbul okul servisi ücret zammı ne zaman açıklanacak merak eden vatandaşlara, İstanbul'da ise Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) Eylül ayı toplantısının ardından okul servisi ücretinin netleşmesi bekleniyor. İstanbul okul servis ücreti hesaplama 2020 işlemi yapmak isteyen ve masraflarını hesaplamak isteyen veliler sabırsızlıkla bekliyor. İstanbul okul servisi ücretleri yeni zammı açıklanınca haberimizde yer vereceğiz.

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