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Ankara-Niğde Otoyolu'nda sona yaklaşıldı! Marmara Bölgesi'ni Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine bağlayacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.06.2020 15:52 | Son Güncelleme

Marmara Bölgesi'ni Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine bağlayacak uluslararası ulaşım ağının son halkasını oluşturacak Ankara-Niğde Otoyolu'nun yüzde 85'lik kısmı tamamlandı.

AA muhabirinin firma yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yap-işlet-devret modeliyle 2018 yılının haziran ayında yapımına başlanan Ankara-Niğde Otoyolu'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce yaptırılan, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinden başlayıp Niğde'nin Gölcük Köprülü Kavşağı'nda son bulacak 275 kilometresi otoyol, 55 kilometresi bağlantı yolu olacak otoyolun yüzde 85'lik kısmı tamamlandı.

Bünyesinde 19 köprülü kavşak, 3566 metre uzunluğunda 5 viyadük, 76 üst geçit köprüsü, 49 köprü, 120 alt geçit, 669 menfez, 2 bakım işletme merkezi, 5 bakım merkezi, 6 servis, 4 park alanı ve 14 ücret toplama sistemi bulunan otoyolda bugüne kadar 4 viyadük, 21 köprü, 22 üst geçit, 110 alt geçit, 593 menfez yapıldı.

Bu yılında sonunda trafiğe açılması planlanan otoyolda, Ankara-Ahiboz arasında 30 kilometrelik kesimde 2x4, Ahiboz-Gölcük arasında 245 kilometrelik kesimde 2x3 şeritli ana otoyol ile güzergah boyunca 55 kilometrelik kesimde 2x2 şeritli bağlantı yolları bulunacak.

Ankara-Niğde Otoyolu ile Marmara Bölgesi'ni Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine bağlayan, uluslararası öneme sahip ulaşım ağı oluşturulacak. Ayrıca Avrasya bölgesinin en önemli ulaşım ağlarından TEM Otoyolu'nun eksik kalan Ankara-Niğde kesimi bu projeyle tamamlanarak Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz ulaşım imkanı sağlanacak.

GÜNEYE GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM İMKANI

Projeyle Tuz Gölü ve Kapadokya gibi önemli turizm merkezleriyle güney illerinde yer alan önemli turizm ve ticari bölgelere, güvenli ve konforlu ulaşım koridoru oluşturulacak.

Özellikle ağır vasıta ağırlıklı yoğun trafiğe hizmet edecek otoyolun, trafik güvenliği, can ve mal emniyetinin sağlanması, seyahat süresinin kısaltılması ve yöredeki turizm ve sanayinin gelişmesine katkıda bulunması bekleniyor.

Projenin tamamlanmasıyla ülkenin gelişimiyle her geçen gün artan trafik hacminin mevcut yolların kapasitesine yaptığı olumsuz etki giderilerek trafik güvenliğiyle bakım hizmetlerinin sürdürülebilir olması hedefleniyor.

KAYNAK:AA

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