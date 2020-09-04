Ankara-Niğde otoyolu nerelerden geçer? Ankara Niğde otoyolu kaç km? Ankara-Niğde otoyolu geçiş ücreti!

Ankara ve Niğde arasını 4 saat 14 dakikadan 2 saat 22 dakikaya düşürecek olan Ankara-Niğde otoyolu nihayet açıldı. Türkiye’nin en akıllı otoyolu olma özelliğine sahip olan otoyol, milli akıllı ulaşım sistemleriyle tek merkezden yönetilecek ve sistemle yolda oluşabilecek tehlikeli durumlara karşı sürücüler uyarılacak. Türkiye ekonomisine her sene 1 milyar 628 milyon TL katkı sağlayacağı düşünülen Ankara Niğde otoyolu yakıttan tasarruf sağlanmasına da yardımcı olacak. İşte Ankara-Niğde otoyolu 2020 ile ilgili tüm merak edilenler...

ANKARA NİĞDE OTOYOLU AÇILDI MI?

Ankara-Niğde otoyolu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törende açıldı. Ancak ilk olarak Ankara - Acıkuyu kavşağı arasındaki 1. kesim ile Alayhan - Gölcük kavşakları kesimin açılışı yapılıyor. Kalan son kesimin açılışı ise 29 Ekim’de gerçekleşecek ve Ankara Niğde otoyolu tamamen hizmete açılmış olacak.

ANKARA-NİĞDE OTOYOLU NERELERDEN GEÇER?

Vatandaşlar tarafından Ankara-Niğde otoyolu güzergahı da merak ediliyor. Edirne’den Şanlıurfa’ya kesintisiz ulaşım sağlayacak olan otoyol, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinden başlıyor ve Niğde’nin Gölcük Köprülü Kavşağı’nda tamamlanarak mevcut otoyola bağlanıyor. Ankara Niğde otoyolu kaç km sorusuna da yanıt aranıyor. Toplam uzunluğu 330 km olan otoyolun 275 km’sini otoyol, 55 km’sini de bağlantı yolu oluşturuyor. Otoyol bünyesinde 3.566 metre uzunluğunda 5 viyadük, 2.368 metre uzunluğunda 49 köprü, 4.506 metrelik 75 üst geçit, 669 menfez, 19 köprülü kavşak ve 14 ücret toplama sistemi bulunuyor. Ankara-Niğde otoyolu sayesinde Ankara ve Niğde arası 4 saat 14 dakikadan 2 saat 22 dakikaya düşecek.