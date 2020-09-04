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Ankara-Niğde otoyolu nerelerden geçer? Ankara Niğde otoyolu kaç km? Ankara-Niğde otoyolu geçiş ücreti!

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.09.2020 18:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı tören ile Türkiye’nin en akıllı otoyolu olan Ankara-Niğde otoyolu açıldı. Şimdi vatandaşlar, Ankara-Niğde otoyolu nerelerden geçer ve otoyolun özellikleri neler gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, Ankara Niğde otoyolu kaç km? Ankara-Niğde otoyolu geçiş ücreti ne kadar? İşte detaylar...

Ankara-Niğde otoyolu nerelerden geçer? Ankara Niğde otoyolu kaç km? Ankara-Niğde otoyolu geçiş ücreti!

Ankara ve Niğde arasını 4 saat 14 dakikadan 2 saat 22 dakikaya düşürecek olan Ankara-Niğde otoyolu nihayet açıldı. Türkiye’nin en akıllı otoyolu olma özelliğine sahip olan otoyol, milli akıllı ulaşım sistemleriyle tek merkezden yönetilecek ve sistemle yolda oluşabilecek tehlikeli durumlara karşı sürücüler uyarılacak. Türkiye ekonomisine her sene 1 milyar 628 milyon TL katkı sağlayacağı düşünülen Ankara Niğde otoyolu yakıttan tasarruf sağlanmasına da yardımcı olacak. İşte Ankara-Niğde otoyolu 2020 ile ilgili tüm merak edilenler...

ANKARA NİĞDE OTOYOLU AÇILDI MI?

Ankara-Niğde otoyolu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törende açıldı. Ancak ilk olarak Ankara - Acıkuyu kavşağı arasındaki 1. kesim ile Alayhan - Gölcük kavşakları kesimin açılışı yapılıyor. Kalan son kesimin açılışı ise 29 Ekim’de gerçekleşecek ve Ankara Niğde otoyolu tamamen hizmete açılmış olacak.

ANKARA-NİĞDE OTOYOLU NERELERDEN GEÇER?

Vatandaşlar tarafından Ankara-Niğde otoyolu güzergahı da merak ediliyor. Edirne’den Şanlıurfa’ya kesintisiz ulaşım sağlayacak olan otoyol, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinden başlıyor ve Niğde’nin Gölcük Köprülü Kavşağı’nda tamamlanarak mevcut otoyola bağlanıyor. Ankara Niğde otoyolu kaç km sorusuna da yanıt aranıyor. Toplam uzunluğu 330 km olan otoyolun 275 km’sini otoyol, 55 km’sini de bağlantı yolu oluşturuyor. Otoyol bünyesinde 3.566 metre uzunluğunda 5 viyadük, 2.368 metre uzunluğunda 49 köprü, 4.506 metrelik 75 üst geçit, 669 menfez, 19 köprülü kavşak ve 14 ücret toplama sistemi bulunuyor. Ankara-Niğde otoyolu sayesinde Ankara ve Niğde arası 4 saat 14 dakikadan 2 saat 22 dakikaya düşecek.

Ankara-Niğde otoyolu nerelerden geçer? Ankara Niğde otoyolu kaç km? Ankara-Niğde otoyolu geçiş ücreti!

ANKARA-NİĞDE OTOYOLU GEÇİŞ ÜCRETİ

Otoyolu kullanmak isteyen vatandaşlar tarafından Ankara Niğde otoyolu kaç lira sorusu da soruluyor. Ancak henüz Ankara Niğde otoyolu ücreti ile ilgili net bir bilgi bulunmuyor. Ankara Niğde otoyolu özellikleri arasında Türkiye’nin en akıllı yolu olması ve akıllı ulaşım sisteminin yerli ve milli olarak tasarlanmasının yanı sıra daha pek çok önemli özellik de bulunuyor. Otoyol sayesinde 36 milyon 220 bin kişi/saatlik zaman tasarrufu sağlanacak. Aynı zamanda yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıt tasarrufu sağlanacak. Yakıt ve zaman tasarrufu ile ülke ekonomisine yıllık 1,6 milyar lira katkıda bulunacak. Aynı zamanda otoyol sayesinde yıllık karbon salınımı 318 milyon 240 bin kilogram azalacak.

Ankara Niğde otoyolu yerli ve milli olarak geliştirilmiş olan merkezi kontrol yazılımı ile akıllı hale geldi. Aynı zamanda olay algılama yazımıyla entegre şekilde çalışacak olan sistemdeki tüm veriler toplanacak ve yapay zeka ve makine öğrenimi sistemleriyle derlenecek. Bu sayede otoyolda oluşabilecek kaza, tehlikeli durum ya da trafik gibi durumlar halinde operatörler ve sürücüler uyarılabilecek. Sistem kapsamında Ankara-Niğde otoyolu bünyesinde 3 omurga halinde 1,3 milyon 1,3 milyon metrelik fiber optik kablo altyapısı, 500 trafik sensörü, 9 meteorolojik ölçüm istasyonu, 208 olay algılama kamerası, 335 akıllı ulaşım saha yönetim ünitesi ve 687 dijital ortam sunucusu kurulumu gerçekleştirildi.

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