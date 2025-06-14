FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Ankara-Samsun tren hattı için temel atıldı! Bakan Uraloğlu 2053 işaret etti...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum'da, 'Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Yüksek Hızlı Tren Projesi Delice-Çorum Etabı Temel Atma Töreni'ne katıldı. Bakan Uraloğlu, 'kalkınma projesi' olduğunu söylediği çalışmaya ilişkin, Bugün medeniyetlerin kucaklaştığı, ticaretin hızlandığı bir geleceğin kapılarını aralıyoruz. 2053’te ülkemizi 48 saatte dolaşmak mümkün olacak. Mevcut ağımızı 2028’e kadar 17 bin 500 kilometreye, 2053’te ise 28 bin 500 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz dedi.

Ankara-Samsun tren hattı için temel atıldı! Bakan Uraloğlu 2053 işaret etti...

Çorum'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Projesi Delice-Çorum Etabı Temel Atma Töreni'ne katıldı. Devlet Demiryolları Genel Müdürü Veysi Kurt, Çorum Valisi Ali Çalgan, milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya ve Vahit Kayrıcı ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve kurum müdürleri de törene katıldı.

Ekran görüntüsü 2025-06-14 152539

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, törendeki konuşmasında, demir yolu yatırımlarının 2002 yılından itibaren devlet politikası haline getirildiğini belirterek, Son 23 yılda demir yollarımıza yaklaşık 64 milyar dolar yatırım yaptık. 2002’de yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğumuz, bugün 13 bin 919 kilometreye ulaştı. 2025 yılı itibarıyla 2 bin 251 kilometresi YHT ve hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre daha eklenmiş olacak diye konuştu.
Ekran görüntüsü 2025-06-14 152437

'TARİHE GEÇECEK'

Projeyle Anadolu’nun kalbinin Karadeniz ile buluşacağını belirten Bakan Uraloğlu, Bugün temeli atılan hızlı tren hattı, Ankara merkezli düşünüldüğünde Türkiye’nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren yolcu taşımacılığı projesi olarak tarihe geçecek. Bu hat tamamlandığında Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısı sağlanacak ve Çorum-Ankara arası 1 saat 15 dakika olacak. Bugün sadece bir demir yolu hattının temelini atmıyoruz; medeniyetlerin kucaklaştığı, ticaretin hızlandığı bir geleceğin kapılarını aralıyoruz ifadelerini kullandı.
Ekran görüntüsü 2025-06-14 152424

ANKARA-SAMSUN ARASI 2,5 SAAT OLACAK

Projenin devamında Çorum-Merzifon-Samsun kesiminin tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arası seyahat süresinin 2,5 saate ineceğini belirten Bakan Uraloğlu, Yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınabilecek. Samsun Limanı ile Mersin Limanı’nı birleştiren bu demir yolu koridoru, İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerindeki yük trafiğini hafifletecek, Türkiye’yi küresel ticarette bir lojistik süper güç haline getirecek. Saatte 200 km hıza uygun olarak inşa edilecek hat; 5 istasyon, 8 tünel, 3 aç-kapa tünel, 26 köprü ve viyadük, 16 üst geçit, 84 alt geçit ve 208 menfez gibi mühendislik yapılarıyla bir şaheser olacak. İnşallah hattı 2029 sonunda tamamlayarak hizmete alacağız dedi.
Ekran görüntüsü 2025-06-14 152400

'HIZLI TREN KONFORU'

Bakan Uraloğlu, 'Samsun-Sarp Demir Yolu Projesi'nin de gündemde olduğunu vurgulayarak, Bu ağ ile Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Amasya ve Çorum illerimiz Ankara merkezli ulusal hızlı demir yolu ağına dahil olacak.

Ekran görüntüsü 2025-06-14 152451

Hattın Mersin’e kadar tamamlanmasıyla yaklaşık 8 milyon vatandaşımız doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak. 2053'te ülkemizi 48 saatte dolaşmak mümkün olacak. Mevcut ağımızı 2028’e kadar 17 bin 500 kilometreye, 2053’te ise 28 bin 500 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz ifadelerini kullandı.
Ekran görüntüsü 2025-06-14 152344

Bakan Uraloğlu, projenin şehirleri ve hayalleri birleştireceğini ifade ederek, Kırıkkale bu hattın çelikten kapısı, Çorum sanayi ve ticaretin yeni kavşağı olacak. Amasya’nın elma bahçeleri, küresel pazarlara ulaşacak, Karadeniz’in incisi Samsun ise uluslararası ticarette yıldız gibi parlayacak. Bu proje sadece bir demir yolu değil; kardeşliğin, refahın ve bereketin yolu olacak diye konuştu. Uraloğlu, konuşmaların ardından, protokol üyeleri ile kürsüde butona basarak hattın temelini attı. (DHA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu takılara dikkat! İçinden kimyasal çıktıBu takılara dikkat! İçinden kimyasal çıktı
Bakan Bolat'tan milli gelir açıklamasıBakan Bolat'tan milli gelir açıklaması

Anahtar Kelimeler:
YHT ulaşım Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu'da füze savaşı! İsrail ve İran birbirlerini vuruyor

Orta Doğu'da füze savaşı! İsrail ve İran birbirlerini vuruyor

İsrail'den İran lideri Hamaney'e tehdit: "Tahran yanacak"

İsrail'den İran lideri Hamaney'e tehdit: "Tahran yanacak"

Ali Koç ve Rahmi Koç için görevinden istifa etti!

Ali Koç ve Rahmi Koç için görevinden istifa etti!

Bakanlıktan devrim gibi düzenleme!

Bakanlıktan devrim gibi düzenleme!

Altın ve petrol için 'Dünya kaldırmaz'

Altın ve petrol için 'Dünya kaldırmaz'

İran-İsrail gerilimi akaryakıt tabelasına yansıdı!

İran-İsrail gerilimi akaryakıt tabelasına yansıdı!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.