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Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı bugün açılıyor: İki şehir arası 2 saate inecek! İlk defa oluyor...

26.04.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı bugün açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hattın tamamlanmasıyla toplam demir yolu uzunluğunun 13 bin 896 kilometreye çıkacağını söyleyerek, "Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürdük" dedi.

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı bugün açılıyor: İki şehir arası 2 saate inecek! İlk defa oluyor...

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı bugün hizmete açılıyor. Hattın tamamlanmasıyla toplam demir yolu uzunluğu, 13 bin 896 kilometreye çıkacak. Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürecek tren hattında 8 istasyon bulunuyor. Yeni açılacak hat ile 1 milyon 400 bin kişiye hızlı trenle seyahat etme imkanı sunulacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Ankara YHT Garı'nda yaptığı açıklamada, ülke adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştürdüklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleri dönemiyle demir yolunun tekrar öncelikli sektörlerden birisi haline geldiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Demir yollarında adeta bir seferberlik ilan ettik ve yepyeni bir dönem başlattık. Demir yolu uzunluğunu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'mızın tamamlanmasıyla 13 bin 896 kilometreye, hızlı tren hat uzunluğumuzu 2 bin 228 kilometreye yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı.

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DOĞU-BATI HIZLI DEMİR YOLU KORİDORUNUN ÖNEMLİ BİR PARÇASI

Karaismailoğlu, 405 kilometrelik hattın Edirne'den Kars'a uzanan Doğu-Batı hızlı demir yolu koridorunun önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, hatta Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunduğunu aktardı.

Projeyle Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ı da hızlı tren konforuyla tanıştıracaklarına işaret eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hattımızla Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürdük. 12 saat olan demir yolu seyahat süresini 2 saate, Ankara-Yozgat arasını 1 saate indirdik. Projemizle Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizin de Ankara merkezli hızlı tren ağına bağlanmasıyla bu illerimizde yaşayan yaklaşık 1 milyon 400 bin vatandaşımızı hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşturuyoruz. Ankara-Sivas HT hattı, İstanbul dahil olmak üzere Konya, Eskişehir gibi illerimizden gelecek birçok yolculumuza ev sahipliği yapacak. Böylece Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Karaman ve Ankara-Sivas hızlı tren güzergahında yer alan 11 ilimize doğrudan, bu illerimize komşu 9 ilimize de dolaylı olmak üzere toplam 20 ilimizdeki, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 52'sine hızlı tren hizmeti sunacağız."

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"HIZLI TREN HATTINDA İLK DEFA YERLİ RAY KULLANDIK"

Zor bir coğrafya üzerinde imalatları tamamlanan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 66 kilometrelik 49 tünel, 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadüğü başarıyla tamamladıklarını belirten Karaismailoğlu, projenin en uzun tünelinin 5 bin 125 metreyle Akdağmadeni bölgesinde, en uzun demir yolu viyadüğünün de 2 bin 220 metreyle Çerikli-Kırıkkale'de inşa edildiğini söyledi.

Karaismailoğlu, "Türkiye'nin en yüksek ayağa sahip demir yolu viyadüğünü 89 metre yükseklikle Elmadağ'da inşa ettik. Hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullanarak toplam 1676 kilometre ray serimi yaptık. 138 kilometre beton yol ile tünellerde ilk balastsız yol yani beton yol uygulaması gerçekleştirdik. Proje kapsamında, Sivas'ta yerli ve milli buz önleme ve buz çözme tesisi yaptık." diye konuştu.

Tüm demir yolu projeleri tamamlandığında hızlı tren hizmeti alan il sayısını 52'ye çıkaracaklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı ile Kızılay-Kadıköy arasını da 80 dakikaya düşüreceklerini bildirdi.

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TOPLAM 3.593 KİLOMETRE HIZLI TREN HATTINDA YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Mevcut demir yolu ağının geliştirilmesi amacıyla Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir, Bursa-Ankara-İstanbul, Halkalı-Edirne Kapıkule, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Karaman-Aksaray-Ulukışla-Mersin, Ankara-Yerköy-Kayseri hatlarında olmak üzere toplam 3 bin 593 kilometre hızlı tren hattında yapım çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"En kısa zamanda Gebze-Halkalı, Ankara-Delice-Çorum, Çorum-Samsun-Sarp demir yolu hatlarında da çalışmalarımıza başlayacağız. Aynı şekilde Sivas'a kadar uzanan hattımızı da Erzincan, Erzurum, Kars hatta Bakü'ye kadar uzatacağız. Gaziantep'e kadar uzanan hattımızı Şanlıurfa, Mardin üzerinden Habur, Basra Körfezi'ne kadar uzatacağız. 'Demir yolları refah ve ümran tevlit eder.' şiarıyla, durmadan, yılmadan ve yorulmadan yolumuza devam edeceğiz.

Türkiye'nin eşsiz coğrafi konumundan da yararlanarak lojistikte küresel ve bölgesel bir merkez haline gelmek, kara yolu, demir yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme ağımızı ekonomik, etkin, verimli, emniyetli, çevreye duyarlı ve afetlere dayanıklı şekilde daha da geliştirmek temel önceliğimizdir."

Başladıkları projeleri, planlamalarına uygun biçimde birer birer milletin hizmetine sunacaklarını belirten Karaismailoğlu, 28 Nisan'da Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü, 3 Mayıs'ta da Zigana Tüneli'ni açacaklarını dile getirdi.

Karaismailoğlu, "Açılışımıza Ankara Gar'dan başlamak üzere Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yolculuğa çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
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