ANKARA ZAMLI EKMEK FİYATLARI 2023: Ankara'da ekmek fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Yüzde 40 zam sonrası güncel fiyatlar

Ankara'da ekmeğe zam geldiği belirtildi. 200 gram ekmek Ankara'da 5 TL'ye satılıyordu. 200 gram ekmeğin yanı sıra 8 TL'ye satılan kpek, tam buğday ve çavdar ekmeğin fiyatı da değişti. Peki, Ankara'da ekmek fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte yüzde 40 zam sonrası Ankara'da ekmek fiyatları...

ANKARA'DA EKMEĞE ZAM MI GELDİ?

Ankara Fırıncılar Odası tarafından alınan karar ile Başkent'te ekmek fiyatına yüzde 40 zam geldi.

ANKARA'DA EKMEK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ankara'da ekmek fiyatları gelen zam sonrası değişti. 200 gram ekmeğin fiyatı 5 liradan 7 liraya; kepek, tam buğday ve çavdar ekmeğin fiyatı ise 8 liradan 10 liraya yükseltildi.





