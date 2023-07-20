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ANKARA ZAMLI EKMEK FİYATLARI 2023: Ankara'da ekmek fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Yüzde 40 zam sonrası güncel fiyatlar

20.07.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da ekmek fiyatlarına zam geldi. Zam kararı, Ankara Fırıncılar Odası tarafından alındı. Güncel fiyatları öğrenmek isteyen kişiler araştırma yapıyor. Birçok kişi "20 Temmuz 2023 Ankara'da ekmeğe zam geldi mi?" gibi soru ve konu başlıklarını arama motorlarında sorguluyor. Peki, Ankara'da ekmek fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

ANKARA ZAMLI EKMEK FİYATLARI 2023: Ankara'da ekmek fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Yüzde 40 zam sonrası güncel fiyatlar

Ankara'da ekmeğe zam geldiği belirtildi. 200 gram ekmek Ankara'da 5 TL'ye satılıyordu. 200 gram ekmeğin yanı sıra 8 TL'ye satılan kpek, tam buğday ve çavdar ekmeğin fiyatı da değişti. Peki, Ankara'da ekmek fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte yüzde 40 zam sonrası Ankara'da ekmek fiyatları...

Ekmek fiyatları

ANKARA'DA EKMEĞE ZAM MI GELDİ?

Ankara Fırıncılar Odası tarafından alınan karar ile Başkent'te ekmek fiyatına yüzde 40 zam geldi.

Ankara ekmeğe zam

ANKARA'DA EKMEK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ankara'da ekmek fiyatları gelen zam sonrası değişti. 200 gram ekmeğin fiyatı 5 liradan 7 liraya; kepek, tam buğday ve çavdar ekmeğin fiyatı ise 8 liradan 10 liraya yükseltildi.

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