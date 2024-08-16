FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ANKET | Restoran fiyatlarına yetişebilen aşk olsun! Günden güne gelen zamların ana nedeni sizce nedir?

ANKET | Restoran fiyatlarına yetişebilen aşk olsun! Günden güne gelen zamların ana nedeni sizce nedir?

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
16.08.2024 10:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda baş gösteren fahiş fiyatlar yaz aylarında iyice tavan yaptı. Son dönemde ise restoran fiyatları her gün bir başka adisyonla gündem oluyor. Kebap, döner, lahmacun derken ayran fiyatları bile tartışılmaya başlandı. Türkiye'deki restoranlarda her geçen gün giderek artan ve fahiş fiyatlar noktasına gelen ücretlerin ana nedeni sizce nedir? Buyurun ankete...

ANKET | Restoran fiyatlarına yetişebilen aşk olsun! Günden güne gelen zamların ana nedeni sizce nedir?

Tatil sezonunun olmazsa olmazı fiyat tartışmaları bu sene çok gündeme geldi. Neredeyse her ay zamlanan restoran fiyatları da haliyle tüketicinin tepkisini çekti.

Bodrum, Alaçatı, Antalya derken her gün yeni bir adisyon sosyal medyada kendine yer buldu. Kimisi yüksek fiyatları savunurken kimi de bunu fırsatçılık olarak adlandırdı.

Şimdi fikrinizi belirtme sırası sizde....

Türkiye'deki restoranlarda her geçen gün giderek artan ve fahiş fiyatlar noktasına gelen ücretlerin ana nedeni sizce nedir?

Türkiye'deki restoranlarda her geçen gün giderek artan ve fahiş fiyatlar noktasına gelen ücretlerin ana nedeni sizce nedir?
A) İşletmelerin bitmek bilmeyen fırsatçılığı
B) Nasıl olsa pahalı da olsa geliyorlar zihniyeti
C) Ham maddenin, kiraların, elektrik, su, çalışan maliyetlerinin artması
D) Restoranların Türk insanına göre değil turistlerin gelmesine göre dizayn edilmesi
E) Enflasyonun sürekli artması
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Zam restoran Fahiş fiyat
En Çok Okunan Haberler
Turist kaçırılıp günlerce toplu tecavüze uğradı! İşkencenin detayları dehşete düşürdü

Turist kaçırılıp günlerce toplu tecavüze uğradı! İşkencenin detayları dehşete düşürdü

The Simpsons (Simpsonlar) yine iş başında! Maymun çiçeği virüsünü de mi bildiler?

The Simpsons (Simpsonlar) yine iş başında! Maymun çiçeği virüsünü de mi bildiler?

Önce rekor geldi, sonra biraz geri çekildi... Uzmanlar rakam vererek uyardı

Önce rekor geldi, sonra biraz geri çekildi... Uzmanlar rakam vererek uyardı

Yılda sadece 1,5 ay çalışıyorlar... Saatte 3 bin 500 TL kazanıyorlar!

Yılda sadece 1,5 ay çalışıyorlar... Saatte 3 bin 500 TL kazanıyorlar!

SGK harekete geçti! Borcu olan herkesi ilgilendiriyor

SGK harekete geçti! Borcu olan herkesi ilgilendiriyor

Avrasya Tüneli'ne de zam geldi

Avrasya Tüneli'ne de zam geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.