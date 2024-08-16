ANKET | Restoran fiyatlarına yetişebilen aşk olsun! Günden güne gelen zamların ana nedeni sizce nedir?

Tatil sezonunun olmazsa olmazı fiyat tartışmaları bu sene çok gündeme geldi. Neredeyse her ay zamlanan restoran fiyatları da haliyle tüketicinin tepkisini çekti.
Bodrum, Alaçatı, Antalya derken her gün yeni bir adisyon sosyal medyada kendine yer buldu. Kimisi yüksek fiyatları savunurken kimi de bunu fırsatçılık olarak adlandırdı.
Şimdi fikrinizi belirtme sırası sizde....
Türkiye'deki restoranlarda her geçen gün giderek artan ve fahiş fiyatlar noktasına gelen ücretlerin ana nedeni sizce nedir?
A) İşletmelerin bitmek bilmeyen fırsatçılığı
B) Nasıl olsa pahalı da olsa geliyorlar zihniyeti
C) Ham maddenin, kiraların, elektrik, su, çalışan maliyetlerinin artması
D) Restoranların Türk insanına göre değil turistlerin gelmesine göre dizayn edilmesi
E) Enflasyonun sürekli artması