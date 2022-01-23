Anketlerden çarpıcı sonuç: Emekli maaşları...

Emekli aylıklarına yüzde 25,47 oranında zam yapıldı. Ancak bu zam oranı ile maaşı 2.500 liranın altında kalan emekliler için bir zam daha yapılarak tüm maaşlar 2.500 TL seviyesine çekildi.

Ancak yapılan zam emeklileri memnun etmedi. Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, şirketin emekli maaşlarına yapılan zamla ilgili olarak yaptığı anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Katılımcılara "Emeklilerin maaşlarına yapılan artışı (yüzde 25) nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunun yöneltildiği anketin sonuçları dikkat çekti. Halkın yüzde 72'sine göre emekli maaşlarına yapılan zam beklediklerinin altında. Yüzde 6'lık bir kesim ise maaşlara yapılan zam artışını beklentisinin üstünde bulduğunu ifade ediyor.

Sencar, anketin sonuçlarını Twitter hesabından "Hükümet emeklileri kaybetmiş görünüyor. Bakalım muhalefet onlara ulaşabilecek mi?" notuyla paylaştı.



