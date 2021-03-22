Anlık Tether ne kadar oldu? Tether (USDT) nedir? Tether yatırımcıları neden endişe ediyor?

Yani Tether’in asıl amacı, hem ABD dolarının istikrarına sahip olması hem de dijital para olarak kullanılabilmesidir. Bu, Tether yatırımcılarının birbirinden farklı sanal paraları dolara çevirmek yerine, hızlı bir şekilde platformlar arasında aktarabilecek olması anlamına gelmektedir. Tether, şu an için dünyadaki en popüler stablecoin olmayı başarmıştır. Piyasada verilen her Tether için, eşdeğer miktarda USD rezervi vardır. Tether’in şu anki anlık değeri 7,97 TL’dir.

TETHER ANLIK NE KADAR? Şu anda 1 Tether 7.97 TL‘dir. Ayrıca 1 Tether 1.01 dolardır. 1 Tether karşılığında 7.97 TL veya 1.01 dolar alınabilmektedir. Tether fiyatı son 24 saatte % 0.77 değişim ile şu anda 7.97 TL‘den işlem görmektedir. Son 24 saatteki Tether hacmi 103,140,827,618 dolar ve kripto para biriminin piyasa değeri ise 37,696,262,091 dolardır.

TETHER NEDİR? “Stablecoin” kavramı, başka bir değerli varlığa “sabitlenmiş” bir kripto para birimini tanımlamak için kullanılır. Bu değerli varlık, bir fiyat bir para birimine ya da altın gibi değerli madenlere bağlı olabilir. Tether, dünyadaki en popüler stablecoin’dir. Verilen her Tether için, rezerv olarak tutulan eşdeğer miktarda USD vardır. Tether, kripto paraların değişkenliğinden endişe eden, kripto para dünyasına adım atmaya çekinen yatırımcılara, değeri Amerikan Doları’na endekslenmiş güvenli bir yatırım aracı sunmuştur. Bu sayede günümüzde çok popüler bir yatırım aracına dönüşmüştür.

Tether para biriminin önemi, kripto para birimlerinin ani iniş çıkışlarını azaltmaya yardımcı olmak ve kripto para kullanıcıları tarafından diğer kripto paralar ile ilgili işlemlerde para olarak kullanılmasını sağlamaktır. Dolayısıyla, değeri 1$’a eşdeğer kalması gerektiğinden, değişmeye tabi değildir. Bitcoin gibi, Tether de dijital bilgilerin kopyalanmak yerine dağıtılmasına izin veren blokzincir teknolojisini kullanmaktadır. Tether, istikrarlı bir yatırım aracı olmak üzere tasarlanmıştır. Birçok platformun, kripto paralara yönelik temkinli duruşlarından dolayı geleneksel bankalarla iş yaparken sorunlarla karşılaşmaları nedeniyle Tether, istikrarlı bir alternatif sunmayı amaçlar.

Bu nedenle bu gizemli kripto paranın Bitcoin alımı yapılan (Bitfinex gibi) internet sitelerinde dolar yerine geniş çaplı bir kullanımı bulunuyor. Tether Limited'in iddiasına göre şirketin tüm sanal paraları için her zaman dolar karşılığı/rezervi bulunuyor.