FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Anne babalar haftada 3 gün işe gidebileceksiniz ama maaş kesintisi var!

Anne babalar haftada 3 gün işe gidebileceksiniz ama maaş kesintisi var!

18.03.2025 13:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2025’in Aile Yılı olarak ilan edilmesi sonrası hükümet, ailelerin çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak 66 aydan küçük bebekleri olan karı - koca devlet memuru olarak çalışan anne babalara yarı zamanlı çalışma modeli geliyor. Bu uygulamayla anne vaya baba haftada 3 gün işe gidebilecek! Maaş kesintisi ise dikkat çekici…

Anne babalar haftada 3 gün işe gidebileceksiniz ama maaş kesintisi var!

Bu düzenleme 66 aya kadar çocuğu olan anne ve babaları kapsıyor. Bu düzenleme aslında yürürlükteydi fakat kamu hizmetinin devamlılığı nedeniyle bu hakkın kullanımı sekteye uğrayabiliyordu. Doğumdan sonra bu talep geldiğinde anne veya baba için 66 ay boyunca yarı zamanlı çalışma söz konusu olmuş olacak.

Ekol TV mikrofonlarına konuşan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Güray Bülbül; “Bu süreçte kamu hizmetinin aksamaması için çalışmalar yapılacak. Şu anda görüş toplanıyor, her kamu kurumu bu işi kendi içerisinde çözmeye çalışacak. Bu hakkında kullanımı konusunda bazı şartlar var!” ifadelerini kullandı.

ANNE VE BABANIN İKİSİNİN DE DEVLET MEMURU OLMASI GEREKİYOR

Devlet memurlarının bu hakkı kullanmak için kamu kurumlarına bir ay önceden bilgi vermek zorunda. 66 ay boyunca çocuklu memura yarı zamanlı çalışma modelinde kural bu.

Devlet memurları haftada 40 saat çalışıyor, eğer anne veya babalar bu hakkı kullanmak isterse haftada 20 saat çalışacak.

hacı bayram

MAAŞLAR DA YARI YARIYA DÜŞECEK!

Maaş çalışma süresine bağlı olarak yarı yarıya düşecek! Kişi burada haftada 20 saat çalışacak, maaşının yarısını alacak. Bu bir hak, bu hakkı kullanmak istemeyen anne ve babalar tam maaş alabilecek.

Haftada 3 tam gün ya da 5 gün en az 3 saat çalışabilecekler. Okul çağından küçük çocuğu olanlar bu haktan yararlanabilecek.

iStock-1358486620

KADEME VEYA DERECE DÜŞMÜYOR

Memurların maaşları yarı zamanlı çalışma modeline geçerlerse düşecek fakat kademeleri veya dereceleri düşmüyor.

iStock-2038157672

Dolandırıcılar bu yöntemi kullanıyor! "Şantaj yapabilirler" Dolandırıcılar bu yöntemi kullanıyor! "Şantaj yapabilirler"
Mynet Anket Anne Babalar Yarı Zamanlı Çalışma Modelini Destekliyor Musunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Evet, destekliyorum
Hayır, uygun değil
Maaş kesintisi nedeniyle olumsuz etkileniriz
Eşit şartlar sağlanmalı
Bu anket 11 saat 32 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
Canlı Borsa
18-30 yaş arası girişimciler için başlıyor! Bakanlıktan yeni hamle18-30 yaş arası girişimciler için başlıyor! Bakanlıktan yeni hamle
Emekli promosyonlarında rekor artış!Emekli promosyonlarında rekor artış!
Anahtar Kelimeler:
çalışma saatleri Memur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
4. Galatasaraylı da geliyor: Samsunspor’un olaylı başkanı Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçelileri kızdıracak bir hamle daha!

4. Galatasaraylı da geliyor: Samsunspor’un olaylı başkanı Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçelileri kızdıracak bir hamle daha!

Konya'daki Çanakkale Zaferi töreninde ‘Atatürk' tartışması!

Konya'daki Çanakkale Zaferi töreninde ‘Atatürk' tartışması!

Her AVM'de şubesi vardı! Tekstil devi konkordato ilan etti

Her AVM'de şubesi vardı! Tekstil devi konkordato ilan etti

Altından tüm zamanların rekoru geldi!

Altından tüm zamanların rekoru geldi!

Bir tanesi 120 Euro! Bedava veriyor yine alan çıkmıyor...

Bir tanesi 120 Euro! Bedava veriyor yine alan çıkmıyor...

Kazanırken 6 sıfır, vergi verirken tek sıfır! Neredeyse kimse ödemiyormuş

Kazanırken 6 sıfır, vergi verirken tek sıfır! Neredeyse kimse ödemiyormuş

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.