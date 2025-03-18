Anne babalar haftada 3 gün işe gidebileceksiniz ama maaş kesintisi var!

Bu düzenleme 66 aya kadar çocuğu olan anne ve babaları kapsıyor. Bu düzenleme aslında yürürlükteydi fakat kamu hizmetinin devamlılığı nedeniyle bu hakkın kullanımı sekteye uğrayabiliyordu. Doğumdan sonra bu talep geldiğinde anne veya baba için 66 ay boyunca yarı zamanlı çalışma söz konusu olmuş olacak.

Ekol TV mikrofonlarına konuşan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Güray Bülbül; “Bu süreçte kamu hizmetinin aksamaması için çalışmalar yapılacak. Şu anda görüş toplanıyor, her kamu kurumu bu işi kendi içerisinde çözmeye çalışacak. Bu hakkında kullanımı konusunda bazı şartlar var!” ifadelerini kullandı.

ANNE VE BABANIN İKİSİNİN DE DEVLET MEMURU OLMASI GEREKİYOR

Devlet memurlarının bu hakkı kullanmak için kamu kurumlarına bir ay önceden bilgi vermek zorunda. 66 ay boyunca çocuklu memura yarı zamanlı çalışma modelinde kural bu.

Devlet memurları haftada 40 saat çalışıyor, eğer anne veya babalar bu hakkı kullanmak isterse haftada 20 saat çalışacak.

MAAŞLAR DA YARI YARIYA DÜŞECEK!

Maaş çalışma süresine bağlı olarak yarı yarıya düşecek! Kişi burada haftada 20 saat çalışacak, maaşının yarısını alacak. Bu bir hak, bu hakkı kullanmak istemeyen anne ve babalar tam maaş alabilecek.

Haftada 3 tam gün ya da 5 gün en az 3 saat çalışabilecekler. Okul çağından küçük çocuğu olanlar bu haktan yararlanabilecek.

KADEME VEYA DERECE DÜŞMÜYOR

Memurların maaşları yarı zamanlı çalışma modeline geçerlerse düşecek fakat kademeleri veya dereceleri düşmüyor.