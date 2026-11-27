Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, annelere yönelik analık ve emzirme ödemeleriyle aile bütçelerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın paylaştığı verilere göre, 2026 yılının ocak-eylül döneminde iki ayrı destek kaleminde toplam 15 milyar 712 milyon 927 bin 821 lira ödeme gerçekleştirildi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, analık ve emzirme ödenekleri aracılığıyla ailelere destek verdiklerini belirtti. Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında aile kurumunu güçlendirmeye yönelik çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

9 AYLIK DÖNEMDE MİLYARLARCA LİRALIK ÖDEME

Bakanlığın paylaştığı görselde yer alan verilere göre, ocak-eylül döneminde 370 bin 566 rapor için toplam 15 milyar 258 milyon 686 bin 681 lira analık ödeneği ödendi. Emzirme ödeneği kapsamında ise aynı dönemde 280 bin 473 çocuk için toplam 454 milyon 241 bin 140 lira ödeme yapıldı.

Böylece iki destek kaleminde yılın ilk 9 ayında yapılan toplam ödeme 15 milyar 712 milyon 927 bin 821 liraya ulaştı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalı annelere doğum izni süresince çalışmadıkları günler için analık ödeneği veriyor. Doğumun ardından sağlanan emzirme ödeneğinin tutarı ise çocuk başına 1621 lira olarak uygulanıyor.