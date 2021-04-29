Annesi nişanlısı için ‘yılan’ demişti! İsmail Balaban’dan gönderme!

Survivor'da kazandığı iletişim oyununun ardından annesiyle konuşan İsmail Balaban, ”O bıraktığın kız değil. Onun adını ağzına alma. Tam bir yılan" demesiyle yıkılan İsmail Balaban'dan yeni bir hamle geldi. Survivor’ın yayınlanan fragmanında konulan İsmail Balaban, ailesi için "Kimse sizden daha önemli değil" diyerek nişanlısına gönderme yaptı.

İsmail Balaban nişanlısı için ne dedi?

İsmail'in annesi telefonda "Anneciğim iyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum. 4 aydır kriz geçiriyorum burada. Sen kendine dikkat et" dedi.

Öğrendikleriyle büyük bir yıkım yaşayan İsmail Balaban ise Acun Ilıcalı'nın "İstersen seni nişanlınla konuşturabiliriz" teklifinin reddetti. Annesinin hastanelik olduğu olayı çok merak ettiğini söyleyen Balaban, ailesiyle bu konuyu konuşmak istediğini söyledi.