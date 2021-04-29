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Annesi nişanlısı için ‘yılan’ demişti! İsmail Balaban’dan gönderme!

29.04.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021’de kazandığı iletişim oyununda annesiyle telefonda konuşan İsmail Balaban, nişanlısı Gamze ile ilgili öğrendikleri karşısında ne diyeceğini bilememişti. Annesinin ‘yılan’ dediği nişanlısı ile ilgili konuşan İsmail Balaban, önemli bir göndermede bulundu.

Survivor'da kazandığı iletişim oyununun ardından annesiyle konuşan İsmail Balaban, ”O bıraktığın kız değil. Onun adını ağzına alma. Tam bir yılan" demesiyle yıkılan İsmail Balaban'dan yeni bir hamle geldi. Survivor’ın yayınlanan fragmanında konulan İsmail Balaban, ailesi için "Kimse sizden daha önemli değil" diyerek nişanlısına gönderme yaptı.

İsmail Balaban nişanlısı için ne dedi?

İsmail'in annesi telefonda "Anneciğim iyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum. 4 aydır kriz geçiriyorum burada. Sen kendine dikkat et" dedi.
Öğrendikleriyle büyük bir yıkım yaşayan İsmail Balaban ise Acun Ilıcalı'nın "İstersen seni nişanlınla konuşturabiliriz" teklifinin reddetti. Annesinin hastanelik olduğu olayı çok merak ettiğini söyleyen Balaban, ailesiyle bu konuyu konuşmak istediğini söyledi.
Bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek olan Survivor 2021'in fragmanı yayınlandı. Yarışmada rakibini yenerek sayı kazanan İsmail Balaban, nişanlısı Gamze'ye gönderme yaptı. Kazandıktan sonra bağıran Balaban, "Canım annem canım babam hiç kimse sizden daha önemli değil. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Yaşadığı olay hakkında konuşan İsmail Balaban, "Kafam hala orada. Annem de özellikle. Annem bir şeye üzüldüğü zaman rahatsızlanıyor, hastanelik oluyor. Ne yapacağımı bilmiyorum maalesef. Zor bir durumdayım" dedi.  
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Anahtar Kelimeler:
survivor
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