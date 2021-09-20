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Anneye ayda 3260 TL!

20.09.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meslek kurslarına veya işbaşı eğitim programlarına katılan annelere günlük 110 TL cep harçlığının yanında 400 TL de bakım desteği veriliyor.

Anneye ayda 3260 TL!

Annelerin iş hayatında olması adına birçok destek veriliyor. Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) düzenlediği işbaşı eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılan annelere harçlık ve bakım desteği veriliyor.

SANAYİ SEKTÖRÜNE

İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından yararlanan, sonrasında işbaşı eğitim programlarına veya meslek kurslarına katılan kadınlara günlük 110 Türk lirası ödeniyor.

Sanayi sektöründeki mesleklere ilişkin kurs ve programlarına katılan annelere, şayet çocuğu 2-5 yaş arasında bulunuyorsa, ayrıca aylık 400 TL de bakım desteği sağlanıyor.

SAĞLIK DA KAPSAM İÇERİSİNDE

Anneler işbaşı eğitim programlarına veya meslek kurslarına katılarak aylık (26 gün üstünden) 2 bin 860 Türk lirası cep harçlığı ve 400 Türk lirası bakım desteği alabiliyor.

İşbaşı eğitim programları; imalat ve bilişim sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay olarak uygulanıyor.

Yani anneler 6 ay boyunca çifte destekten faydalanabiliyor. Meslek eğitim kursları da en çok 160 gün devam ediyor. Annelerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ve Genel Sağlık Sigortası prim giderleri de karşılanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İŞKUR İşçi
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