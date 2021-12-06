Anneye erken emeklilik! 2160 gün kazanabilirsiniz

Emeklilikte sigorta başlangıç gününe, doğum tarihine ve prim gün sayısına bakılmaktadır. Anneler doğum yaptıktan sonra bazen iş bırakmak zorunda kalabiliyor. Bu da primlerin eksik olmasına neden oluyor. Devlet, anneleri desteklemek amacıyla doğum borçlanması ile erken emeklilik imkanı sağlıyor. Bu fırsattan evlat edinen anneler de yararlanabiliyor.

2160 GÜNÜNÜZÜ PRİM BORÇLANMASI İLE DOLDURABİLİRSİNİZ

Doğum borçlanmasından faydalanmak için sigortalı olduktan sonra doğum yapanlar faydalanabiliyor. Çocuk sayısına bağlı olarak değişen doğum borçlanması 3 çocuğa çıkarıldı. Bu da 2160 gün yanı 6 yıl kazanmak demek. Stajdan sonra doğum yapan anneler için de doğum borçlanması mümkün. Ayrıca doğum borçlanması için çocuk doğurmak gerekmiyor. Evlat edinen anneler de bu destekten yararlanabiliyor.

KİMLER DOĞUM BORÇLANMASI TALEBİNDE BULUNABİLİR?

Doğumdan önce,

Hizmet akdine tabi çalışması bulunan kadın sigortalılar

Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar

Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar

DOĞUM BORÇLANMASI İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

Sigortalı kadının doğum nedeniyle çalışamadığı iki yıllık süreyi borçlanabilmesi için;

-Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılanlar için sigortalılar sigortalılıklarının tescil edilmiş olması,

Kadın sigortalının doğumdan önce çalışmaya başlayarak sigortalılık şartını yerine getirmesi,

Doğumdan sonra adına prim ödenmemesi

-Hizmet akdi kapsamında çalışanlar sigortalılıklarının tescil edilmiş ve adına prim bildirilmiş/tahakkuk etmiş olması,

Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında olan sigortalılar için prim ödenip ödenmediğine bakılmaksızın sigortalılıklarının tescil edilmiş/tahakkuk etmiş olması,

Borçlanacağı sürede çocuğunun yaşaması, gerekmektedir.

Borçlanma süreleri