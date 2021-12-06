Anneye erken emeklilik! 2160 gün kazanabilirsiniz

Emeklilikte sigorta başlangıç gününe, doğum tarihine ve prim gün sayısına bakılmaktadır. Anneler doğum yaptıktan sonra bazen iş bırakmak zorunda kalabiliyor. Bu da primlerin eksik olmasına neden oluyor. Devlet, anneleri desteklemek amacıyla doğum borçlanması ile erken emeklilik imkanı sağlıyor. Bu fırsattan evlat edinen anneler de yararlanabiliyor.
Doğum borçlanmasından faydalanmak için sigortalı olduktan sonra doğum yapanlar faydalanabiliyor. Çocuk sayısına bağlı olarak değişen doğum borçlanması 3 çocuğa çıkarıldı. Bu da 2160 gün yanı 6 yıl kazanmak demek. Stajdan sonra doğum yapan anneler için de doğum borçlanması mümkün. Ayrıca doğum borçlanması için çocuk doğurmak gerekmiyor. Evlat edinen anneler de bu destekten yararlanabiliyor.
Doğumdan önce,
Hizmet akdine tabi çalışması bulunan kadın sigortalılar
Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar
Sigortalı kadının doğum nedeniyle çalışamadığı iki yıllık süreyi borçlanabilmesi için;
-Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılanlar için sigortalılar sigortalılıklarının tescil edilmiş olması,
Kadın sigortalının doğumdan önce çalışmaya başlayarak sigortalılık şartını yerine getirmesi,
-Hizmet akdi kapsamında çalışanlar sigortalılıklarının tescil edilmiş ve adına prim bildirilmiş/tahakkuk etmiş olması,
Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında olan sigortalılar için prim ödenip ödenmediğine bakılmaksızın sigortalılıklarının tescil edilmiş/tahakkuk etmiş olması,
Borçlanma süreleri
Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların doğum yaptığı tarihten sonra adına primi ödenmiş süreler borçlanma hesabında dikkate alınmaz. Prim ödenmiş süreler iki yıllık süreden düşülerek kalan süre borçlandırılacaktır.
Doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde vefat tarihine kadar olan süreler borçlanılabilir.
İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süreyi borçlanılabilir.
Sigortalı kadının doğumdan sonraki sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise on haftalık süreleri, doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süre dahil toplam istirahat süresi ile birlikte toplam iki yıllık süre borçlanılabilir.
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