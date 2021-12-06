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Anneye erken emeklilik! 2160 gün kazanabilirsiniz

06.12.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğum yaptıktan sonra işini bırakmak durumunda kalan pek çok kadın, emeklilik hayallerine kavuşamıyor. Ancak devlet, eksik prim günü olan kadınların doğum borçlanması yaparak emekli olmalarını sağlıyor. İşte detaylar…

Anneye erken emeklilik! 2160 gün kazanabilirsiniz

Emeklilikte sigorta başlangıç gününe, doğum tarihine ve prim gün sayısına bakılmaktadır. Anneler doğum yaptıktan sonra bazen iş bırakmak zorunda kalabiliyor. Bu da primlerin eksik olmasına neden oluyor. Devlet, anneleri desteklemek amacıyla doğum borçlanması ile erken emeklilik imkanı sağlıyor. Bu fırsattan evlat edinen anneler de yararlanabiliyor.

2160 GÜNÜNÜZÜ PRİM BORÇLANMASI İLE DOLDURABİLİRSİNİZ

Doğum borçlanmasından faydalanmak için sigortalı olduktan sonra doğum yapanlar faydalanabiliyor. Çocuk sayısına bağlı olarak değişen doğum borçlanması 3 çocuğa çıkarıldı. Bu da 2160 gün yanı 6 yıl kazanmak demek. Stajdan sonra doğum yapan anneler için de doğum borçlanması mümkün. Ayrıca doğum borçlanması için çocuk doğurmak gerekmiyor. Evlat edinen anneler de bu destekten yararlanabiliyor.

KİMLER DOĞUM BORÇLANMASI TALEBİNDE BULUNABİLİR?

Doğumdan önce,

  • Hizmet akdine tabi çalışması bulunan kadın sigortalılar

  • Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar

  • Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar

DOĞUM BORÇLANMASI İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

Sigortalı kadının doğum nedeniyle çalışamadığı iki yıllık süreyi borçlanabilmesi için;

-Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılanlar için sigortalılar sigortalılıklarının tescil edilmiş olması,

  • Kadın sigortalının doğumdan önce çalışmaya başlayarak sigortalılık şartını yerine getirmesi,

  • Doğumdan sonra adına prim ödenmemesi

-Hizmet akdi kapsamında çalışanlar sigortalılıklarının tescil edilmiş ve adına prim bildirilmiş/tahakkuk etmiş olması,

  • Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında olan sigortalılar için prim ödenip ödenmediğine bakılmaksızın sigortalılıklarının tescil edilmiş/tahakkuk etmiş olması,

  • Borçlanacağı sürede çocuğunun yaşaması, gerekmektedir.

Borçlanma süreleri

  • Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların doğum yaptığı tarihten sonra adına primi ödenmiş süreler borçlanma hesabında dikkate alınmaz. Prim ödenmiş süreler iki yıllık süreden düşülerek kalan süre borçlandırılacaktır.

  • Doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde vefat tarihine kadar olan süreler borçlanılabilir.

  • İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süreyi borçlanılabilir.

  • Sigortalı kadının doğumdan sonraki sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise on haftalık süreleri, doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süre dahil toplam istirahat süresi ile birlikte toplam iki yıllık süre borçlanılabilir.

  • Kadın sigortalılar doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla üç defa olmak üzere ikişer yıllık sürelerini (toplamda en fazla 6 yıla tekabül etmektedir.) borçlanabilir.

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