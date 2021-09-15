Anneye erken emeklilik! Çocuk başına 720 gün...

Çıkarılan yapılandırma yasası ile pek çok kişi borçlarından kurtulurken, pek çok kişide prim borçlarını ihya ederek emeklilik hayallerine kavuştu. Erkekler nasıl ki askerlik günlerini prim borçlanması yaparak eksik günlerini tamamlayabiliyorsa anneler de aynı şekilde çocuk başına 720 gün kazanarak erken emekli olabilir. Yalnızca çocuk doğuran değil, evlat edinen anneler de bu imkandan yararlanabiliyor.

2160 GÜN KAZANMAK MÜMKÜN

Erken emekliliğin yollarından biri kadınlar için doğum borçlanmasından geçiyor. Sigortalı olduktan sonra yapılan doğumlar avantaj sağlıyor. 3'e çıkarılan doğum borçlanması imkanı ile çocuk başına 720 gün, en çok 2160 gün kazanmak mümkün.

DOĞUM BORÇLANMASI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

Doğumların ilk sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmesi şart.

Borçlanma yapılacak sürede çalışılmamış olunmalı.

Tüm kurumlardaki kadın çalışanlar borçlanabilir.

Staj ya da çıraklık sigortasından sonraki doğumlar da kapsamda.

İhtiyaç kadar borçlanma yapılır.

ANNELER STAJ SÜRELERİNİ DE EMEKLİLİK HESAPLAMASINA KATABİLİR

Normal şartlarda emeklilik hesabında staj başlangıcı ve stajda geçen süreler dikkate alınmıyor. Ama doğum borçlanmasında farklı bir uygulama bulunuyor. Anneler stajdan sonra doğum yapmışlarsa bu doğumları borçlanabiliyor.

EVLAT EDİNENLER DE BU İMKANDAN FAYDALANABİLİYOR

Evlat edinen de çocuğunu evlatlık veren de borçlanma yapabiliyor. Evlat edinme yoluyla doğum borçlanması yapılabilmesi için evlat edinilen çocukların 2 yaşını doldurmamış olması şart. Doğum borçlanmasında her bir çocuk için tanınan 2 yıllık süre, çocuğun doğumundan sonra evlat edinildiği tarihe kadar doğumu yapan anne tarafından, evlat edinildikten sonra çocuğun 2 yaşına geldiği tarihe kadar ise evlat edinen kadın sigortalı tarafından kullanılabiliyor.

ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN ÇALIŞTIĞI 4 YILA 1 YIL PRİM EKLENİYOR

Ağır engelli çocuğu olan kadınlar için Ekim 2008'den bu yana uygulanan sisteme göre, çalışılan her 4 yıla 1 yıl prim ekleniyor, yaştan da 1 yıl düşülüyor. Annelerin bu haktan yararlanabilmeleri için çalışmaları veya isteğe bağlı sigortalı iştirakçi olmaları gerekiyor.



