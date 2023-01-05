FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Anpa Gross fiyatları indirdi! Bu fiyatlar izdiham yaratır! 5 litre ayçiçek yağı 139,90 TL

Anpa Gross fiyatları indirdi! Bu fiyatlar izdiham yaratır! 5 litre ayçiçek yağı 139,90 TL

05.01.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anpa Gross marketlerde indirim rüzgarı başladı. Marketlerde yeni yıl zamları etiketlere bir bir yansırken bu fiyatları duyanlar şok oluyor. Anpa Gross'ta Yonca ayçiçek yağı 5 litre 139,90 TL, Orkide ayçiçek yağı 5 litre 144,90 TL ve Biryağ ayçiçek yağı 5 litre 159,90 TL'den raflardaki yerini aldı. Bu fiyatlar için elinizi çabuk tutun!

Anpa Gross fiyatları indirdi! Bu fiyatlar izdiham yaratır! 5 litre ayçiçek yağı 139,90 TL

Anpa Gross fiyatları indirdi. Bu fiyatları görenler duyanlar inanamıyor. Yeni yıl zamları birbir etiketlere yansırken ayçiçek yağlarında öyle bir indirim yapıldı ki duyan koşuyor. 5 litre ayçiçek yağı 139,90 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu fiyatlar için son gün 8 Ocak 2023 olarak açıklandı...

ANPA GROSS FİYATLARI İNDİRDİ!

Anpa Gross ayçiçek yağlarında fiyatları indirdi. Bu fiyatlar için elinizi çabuk tutun. Son gün 8 Ocak 2023...

Anpa Gross'ta Yonca ayçiçek yağı 5 litre 139,90 TL, Orkide ayçiçek yağı 5 litre 144,90 TL, Biryağ ayçiçek yağı 5 litre 159,90 TL'den ve Yudum ayçiçek yağı 5 litre 164,90 TL'den satışa sunuluyor.

ANPA GROSS AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNİN TAMAMI ŞÖYLE;

Anpa Gross

Anpa Gross2

Anpa Gross 3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marketlere yeni çağrı: 'Benzer uygulamayı...'Marketlere yeni çağrı: 'Benzer uygulamayı...'
Emekli ve memurlar dikkat! Zam oranı arttı...Emekli ve memurlar dikkat! Zam oranı arttı...
Altın fiyatları ile ilgili gündem yaratacak tahmin!Altın fiyatları ile ilgili gündem yaratacak tahmin!
Anahtar Kelimeler:
anpa gross

En Çok Okunan Haberler

Benzine yüzde 44, motorine yüzde 73 zam! Akaryakıttaki hareketlilik yeniden LPG'ye yöneltti

Benzine yüzde 44, motorine yüzde 73 zam! Akaryakıttaki hareketlilik yeniden LPG'ye yöneltti

3 ülke resmi salgın ilan etti, Türkiye'de de yayılıyor! Aciller doldu, taştı

3 ülke resmi salgın ilan etti, Türkiye'de de yayılıyor! Aciller doldu, taştı

6'lı masa toplandı! Karamollaoğlu açıkladı: Adaylık konusu bugün açılır

6'lı masa toplandı! Karamollaoğlu açıkladı: Adaylık konusu bugün açılır

'Ücretsiz olacak ve ÖTV'siz satılacak' iddiasına yalanlama

'Ücretsiz olacak ve ÖTV'siz satılacak' iddiasına yalanlama

EYT ile banka promosyonunda çıta yükseldi! Promosyonda rekor rakam

EYT ile banka promosyonunda çıta yükseldi! Promosyonda rekor rakam

Kıdem tazminatında tavan netleşti! 10 yıl çalışana 180 bin TL

Kıdem tazminatında tavan netleşti! 10 yıl çalışana 180 bin TL

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.