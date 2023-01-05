Anpa Gross fiyatları indirdi! Bu fiyatlar izdiham yaratır! 5 litre ayçiçek yağı 139,90 TL

Anpa Gross fiyatları indirdi. Bu fiyatları görenler duyanlar inanamıyor. Yeni yıl zamları birbir etiketlere yansırken ayçiçek yağlarında öyle bir indirim yapıldı ki duyan koşuyor. 5 litre ayçiçek yağı 139,90 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu fiyatlar için son gün 8 Ocak 2023 olarak açıklandı...

ANPA GROSS FİYATLARI İNDİRDİ!

Anpa Gross ayçiçek yağlarında fiyatları indirdi. Bu fiyatlar için elinizi çabuk tutun. Son gün 8 Ocak 2023...

Anpa Gross'ta Yonca ayçiçek yağı 5 litre 139,90 TL, Orkide ayçiçek yağı 5 litre 144,90 TL, Biryağ ayçiçek yağı 5 litre 159,90 TL'den ve Yudum ayçiçek yağı 5 litre 164,90 TL'den satışa sunuluyor.

ANPA GROSS AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNİN TAMAMI ŞÖYLE;





