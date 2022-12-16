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  4. Anpa Gross'ta DEV İNDİRİM! 30'lu yumurta 54,95 TL, 500 gr çay 29,95 TL, 830 gr salça 29,95 TL! Daha ucuzu YOK!

Anpa Gross'ta DEV İNDİRİM! 30'lu yumurta 54,95 TL, 500 gr çay 29,95 TL, 830 gr salça 29,95 TL! Daha ucuzu YOK!

16.12.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anpa Gross markette dev indirim başladı. 16-18 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli olacak bu fiyatları duyan inanamıyor. Anpa Gross'ta bu hafta 30'lu yumurta 54,95 TL'den, 500 gr çay 29,95 TL'den, 830 gr salça 29,95 TL'den raflardaki yerini alacak. Bu fiyatlara yetişen alacak...

Anpa Gross'ta DEV İNDİRİM! 30'lu yumurta 54,95 TL, 500 gr çay 29,95 TL, 830 gr salça 29,95 TL! Daha ucuzu YOK!

Anpa Gross bu hafta öyle bir indirime girdi ki duyan koşuyor. 16-18 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli olacak bu fiyatlara yetişen alacak. Anpa Gross markette Çaykur Kamelya Çayı, Rize Turist Çayı, Tiryaki Çayı 500 gramı 29,95 TL'den, Lipton Early Grey, Karadeniz, Yellew Label 100'lü bardak çayı ise 64,95 TL'den satışa sunulacak. Anpa Gross aktüel ürünler kataloğunun tamamına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

ANPA GROSS'TA DEV İNDİRİM!

Uygun fiyat avantajı ile adını duyuran Anpa Gross markette bu hafta sonu dev indirim başlıyor. Anpa Gross'ta bu hafta; Çaykur Kamelya Çayı, Rize Turist Çayı, Tiryaki Çayı 500 gramı 29,95 TL'den, Lipton Early Grey, Karadeniz, Yellew Label 100'lü bardak çayı ise 64,95 TL'den satışa sunulacak.

Ayrıca, 830 gram Tat salça 29,95 TL'den, 5 kg Dizi toz şeker 99,95 TL'den, Mehmet Efendi Kahve 100 gram 16,95 TL'den, Ariel Matik 8,5 kg dağ esintisi 169,90 TL'den, Hobby sıvı sabun çeşitleri 3,6 lt 29,9 TL'den, 30'lu L boy yumurta 54,95 TL'den ve Bizim 4'lü margarin 37,95 TL'den raflardaki yerini alacak.

**16-18 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli olacak bu fiyatlara yetişen alacak.

ANPA GROSS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNUN TAMAMI!

Anpa Gross1

Anpa Gross2

Anpa Gross3

Anpa Gross5

Anpa Gross6

Anpa Gross7

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anpa gross

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