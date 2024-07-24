Antalya'da suya yüzde 500 zam iddiasına açıklama geldi! ASAT Genel Müdürü: 'Söz konusu değil'

Geçen hafta Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Temmuz Ayı Olağan Devam Meclis Toplantısı’nın ardından yapılan ASAT’ın Genel Kurul Toplantısı’nda, kentteki su fiyatlarıyla ilgili yeni tarife yürürlüğe girdi. Zamlı tarifeyle birlikte suya gelen zammın yüzde 446 olduğuna dair yapılan yorumların ardından ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, konuya dair açıklamalarda bulundu.

ASAT’ın kentte yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi veren Genel Müdür İbrahim Kurt, “Antalya merkezde suyumuzun yüzde 98’ini yer altından, 19 ilçemizde suyumuzun yüzde 99’unu yer altından sondajlarımızla, elektrik harcayarak üretmekteyiz. Antalya'nın coğrafi durumundan kaynaklı 1600 depomuz, 1200 sondajımız 24 saat çalışmakta. Kentimizdeki 35 tesisimizde 24 saat çalışan sistemler var. Türkiye'de en fazla elektrik harcaması yapan kurumuz. Son gelen zamlarla birlikte aylık ortalama 250 milyon liraya yakın elektrik harcamamız var. Ülkemizdeki ekonomik koşulları da dikkate aldığımızda mal alımlarımızla ilgili giderlerimize de yüzde 100’ün üzerinde bir maliyet söz konusu" dedi.

"FARKLI FARKLI YORUMLAR YAPILDI"

ASAT’a 1 metreküp suyun maliyetinin 60 liraya ulaştığını belirten Kurt, “ASAT Genel Müdürlüğü olarak su fiyatlarının güncellenmesiyle ilgili bir çalışma yaptık. Bu tarife düzenlemesinden sonra kamuoyunda farklı farklı açıklamalar, sosyal medyadan farklı farklı yorumlar oldu. Yüzde 500 gibi zam geldiğine dair yorumlar yapıldı. Böyle bir zammın olması söz konusu değil. 1 milyon 500 bin abonemizin, 1 milyon 200 bini mesken abonesi. Bunun da yüzde 27’si 0 ila 5 metreküp su tüketmekte. Bu seviyede tüketenleri koruyacak şekilde bir tarife düzenlemesi yapılmıştır. Yani 0 ila 5 metreküp yarım damacana fiyatına yani 5 metreküp 50 lira olacak şekilde düzenleme yapılmıştır" diye konuştu.

Su tasarrufu sağlayabilmek için yüksek tüketim tarifesine zam yaptıklarını belirten Kurt, “1 ila 20 metreküp kullananlar için birim 20 lira 47 kuruşken, bu tarifeye zam yapılmamıştır. Daha üst kademelerde su tasarrufunu sağlayabilmek için biliyorsunuz günümüzde artık tüm Türkiye'de değil tüm dünyada kaynaklarımız böyle kurmaya başladığında, Burdur Gölü ve Eğirdir Gölü çekilmeye başlarken, su tasarrufunu sağlayabilmek için yüksek tüketimlerin fiyatlarını yüzde 50’ye yakın artırım yaptık. 135 bin ticari abonemizin yüzde 71’i, 1 ila 10 metreküp arasında tüketim yapıyor. Bu aralıkta kullanan vatandaşlarımızın fiyatları neyse bugün de aynı fiyattan kullanmaya devam edecek" dedi.

"ÜCRETSİZ KULLANDIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Hayvancılıkla uğraşanlara 50 ton suyun indirimli verildiğini söyleyen Kurt, “Başkanımızın talimatıyla öğrenci evlerindeki ücretsiz su tüketimlerini 5 metreküpten 10 metreküpe çıkarttık. Belediyemizden sosyal kart kullanan vatandaşlarımızın 1 ila 10 metreküp arasındaki su tüketimini ücretsiz kullandırmaya devam ediyoruz. 30 büyükşehir belediyesi arasında ticari abonelerde en ucuz su veren 5’inci sıradayız. Meskende ise 6’ncı sıradayız. 1 ton su 58 damacana yapıyor bu da 4 bin 640 lira yapıyor. Biz bunu 10 lira ila 20 lira 47 kuruş arasında veriyoruz" diye konuştu.

ASAT’ın yatırımlarına devam ettiğini, son aldıkları krediyle çamur yakma tesisi kuracaklarını söyleyen Kurt, “Sosyal dengeyi sağlayacak şekilde tarife uygulamamıza devam edeceğiz. Su hizmetlerini, kanalizasyon hizmetlerini, arıtma tesislerinde hizmet, sürdürebilir su hizmetlerini sağlayabilmek ve çevreyi koruyabilmek için bunlara ihtiyacımız var. Bu gelirlerimiz olursa bu yatırımları yapacağız. Altıntaş bölgesinde 100 kilometreye yakın kanalizasyon projesi yapıyoruz. Kırcami’nin açılmasına karşı Lara’daki arıtma tesisimizin kapasitesini 2 kata çıkaracak proje çalışmasıyla ilgili dün ihalesine çıktık" dedi.

Kaynak: DHA