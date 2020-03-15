FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Antalya'da yılın ilk yeşil erik hasadı! Kilosu 500 TL

Antalya'da yılın ilk yeşil erik hasadı! Kilosu 500 TL

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.03.2020 08:45 | Son Güncelleme

Antalya'da, yılın ilk yeşil erik hasadı yapıldı. Dubai'den gelen sipariş üzerine toplanan 6 kiloluk ilk parti ürün, kilosu 500 TL'den gönderildi.

Turizm kadar örtü altı üretimde de adından söz ettiren Antalya'da serada üretilen yeşil eriklerin ilk hasadına başladı. Kepez ilçesindeki 20 dönümlük seraya diktiği ağaçlarla üretim yapan Cengiz Avcı, bu yılın ilk hasadını kızlarıyla birlikte topladı. Dubai'deki bir müşterisinden gelen 6 kiloluk sipariş üzerine seraya giren Avcı ve kızları, ellerine aldıkları kiloluk plastik kapları kısa sürede doldurmanın heyecanını yaşadı. Özellikle aşeren anne adaylarının ağzını sulandıran yeşil eriklerin kilosu da dudak uçuklattı. Yaklaşık 1 ay önce Mersin'de ilk hasadı gerçekleştirilen ve özel otomobille Antalya Toptancı Hali'ne getirilip kilosu çeyrek altının fiyatını geçerek 750 TL'den alıcı bulan yeşil erik, yeni hasatla birlikte yurt dışına 500 TL'ye gönderildi. İç piyasaya henüz sürülmeyen yeşil eriğin kilosunun iç piyasada ise 250 TL'den alıcı bulması bekleniyor. Bu yıl rekoltenin geçen yıl kadar olacağını tahmin ettiklerini belirten üreticinin gözü ise Nisan ayında iç piyasa için yapılacak hasatta. Hasatla birlikte eriğin pazar tezgahlarında yer alması bekleniyor.

MÜŞTERİLERİN ÇOĞUNLUĞU ANNE ADAYLARI

Henüz iç piyasa için hasada başlamadığını sadece özel talepler doğrultusunda yurt dışındaki müşterileri için erik topladığını belirten Cengiz Avcı, "Dubai'deki bir müşterim için 6 kilo topladık. Kilosunu 500 TL'den gönderiyoruz. İç piyasa için bu durum geçerli değil. Kilosu iç piyasaya 250- 300 TL bandında. Genelde iç piyasada 100'er gramlık paketler 30- 40 TL civarında satılıyor. Genelde müşterilerimiz anne adaylarından oluşuyor" dedi.

Avcı, serasında 'iki veren' olarak tabir edilen ağaçların da bulunduğunu ve nisan ayında yeniden bir hasat yapacaklarını, onu da tamamen iç piyasaya vereceklerini sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı' 'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı'
SGK, 143 hizmeti e-Devlet üzerinden verecekSGK, 143 hizmeti e-Devlet üzerinden verecek
Başvuru ücretlerine 20 euro zamBaşvuru ücretlerine 20 euro zam
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dubai, antalya,

En Çok Okunan Haberler

Hastane acili doldu taştı! Tam 13 kişi birden

Hastane acili doldu taştı! Tam 13 kişi birden

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Trump'ın koronavirüs testinin sonucu ortaya çıktı

Trump'ın koronavirüs testinin sonucu ortaya çıktı

İkinci el oto pazarında yaprak kıpırdamıyor

İkinci el oto pazarında yaprak kıpırdamıyor

SGK, 143 hizmeti e-Devlet üzerinden verecek

SGK, 143 hizmeti e-Devlet üzerinden verecek

13 yaşında çırak olarak başladı! Siparişlere yetişemiyor

13 yaşında çırak olarak başladı! Siparişlere yetişemiyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ticaret Bakanlığı'ndan maske fiyatları açıklaması

Ticaret Bakanlığı'ndan maske fiyatları açıklaması

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Altınla ilgili önemli tahmin! '

Altınla ilgili önemli tahmin! '

Büyük indirim bekleniyor

Büyük indirim bekleniyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SGK, koronavirüs tedbirleri kapsamında 143 hizmeti e-Devlet üzerinden verecek

SGK, 143 hizmeti e-Devlet üzerinden verecek

TESK Başkanı Palandöken: Koronavirüs endişesi esnafın işlerini etkiledi

'Koronavirüs endişesi esnafın işlerini etkiledi'

Bakan Varank'tan maske açıklaması

Bakan Varank'tan maske açıklaması: MKEK de özellikle...

Koronavirüs nedeniyle Çin’den vazgeçen birçok firma yüzünü Türkiye’ye döndü

Çok sayıda firma Türkiye'ye geliyor

Balıkçı teknelerini el işçiliğiyle yapıyor! Siparişlere yetişemiyor

13 yaşında çırak olarak başladı! Siparişlere yetişemiyor

Bakan Pekcan'dan Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu açıklaması

Bakan Pekcan açıkladı! Erişim engellenecek

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.