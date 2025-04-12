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Antalya Havalimanı yeni terminal binaları bugün açılıyor!

Rosetta Rosetta
12.04.2025 14:51
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Antalya Havalimanı yeni terminal binaları bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımlarıyla saat 17.00’de hizmete açılıyor. Antalya Havalimanı’nın yıllık yolcu kapasitesini 82 milyona yükselttiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, “İstanbul Havalimanı’ndan sonra yolcu kapasitesi en yüksek 2. Havalimanı olacak.” dedi.

Antalya Havalimanı yeni terminal binaları bugün açılıyor!

Antalya Havalimanı yeni terminal binaları bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımlarıyla saat 17.00’de hizmete açılıyor. Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, “Antalya Havalimanı’mızın yeni terminal binalarının açılışını gerçekleştirerek, ülkemizin hem havacılık hem de turizm alanındaki önemli projelerinden birini daha milletimizin hizmetine sunmanın gururunu yaşayacağız.” ifadelerini kullandı.

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Havayolu sektörünün gücüne güç katacak Antalya Havalimanı yeni terminal binaları ve tamamlayıcı tesisleriyle sivil havacılık sektörünün gelişimi adına yeni bir imza daha attıklarını belirten Bakan Uraloğlu, “Havalimanımız 2024 yılında direkt ve transit yolcular dahil olmak üzere toplamda 39,2 milyon yolcuya hizmet etti. Havalimanımızın sürekli artan yolcu talebi ve büyüyen turizm sektörümüz bize hep Antalya’da daha büyük bir yolcu kapasiteli tesislere ihtiyacımız olduğunu gösteriyordu.” ifadelerini kullandı.

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İÇ VE DIŞ TERMİNALLER GELİŞTİRİLDİ

Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı’nı bu vizyonla geliştirme çalışmalarına başladıklarını ve süratle çalışmaları tamamladıklarını belirterek “Hizmete açacağımız yeni terminal binalarıyla; dış hatlar terminalini 90 bin 143 metrekareden 224 bin metrekareye, iç hatlar terminalini ise 36 bin 859 metrekareden 75 bin metrekareye çıkardık.” dedi.

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İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN SONRA İKİNCİ OLACAK

Bakan Uraloğlu, genişleme projesi kapsamında yolcu kapasitesinde de 47 milyonluk bir artış olduğunun altını çizerek, “Havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona yükselttik. Antalya Havalimanımız yeni kapasitesiyle artık 90 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Havalimanı’ndan sonra yolcu kapasitesi en yüksek 2. Havalimanı olacak.” açıklamasında bulundu.

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60 BİN TANKER TRAFİKTEN ÇEKİLİYOR

Antalya Havalimanı Genişleme Projesi kapsamında yapılan yatırımları güçlendirmek adına Antalya Havalimanı içerisinde uçak yakıtı taşımak için yeni bir boru hattı imal ettiklerini bildiren Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın Millî Savunma Bakanlığı ANT Başkanlığına ait boru hattına entegre edildiğini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, “Deniz Limanı’ndan Antalya Havalimanı’na uçak yakıtını taşımak için havalimanı sahasında yeni bir boru hattı imal ettik. Boru hattı doğrudan terminal içindeki körüklere kadar uzanıyor. Böylece yıllık yaklaşık 60 bin tankerin giriş-çıkış trafiğini karayollarından kaldırıyoruz.” açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
antalya havalimanı Abdulkadir Uraloğlu
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