'Antalya'yı çok sıcak günler bekliyor' Muhittin Böcek'le ilgili etkin pişmanlık iddiası: 'İtiraf edeceği başlıklar korkunç'

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturmasında tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in etkin pişmanlıktan yararlanmak istediği iddia edildi. Kısa sürede gündem olan konuyla ilgili peş peşe açıklamalar geldi.

"KONU SAVCININ MASASINDA"

İlk açıklama İsmail Saymaz'dan geldi. Saymaz konuyla ilgili, "Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in etkin pişmanlıktan yararlanmak için başsavcılığa başvurduğu ifade ediliyor.

Antalya Başsavcılığı, başvuruyu değerlendiriyor. Konu, Başsavcı Yakup Ali Kahveci’nin masasında." bilgisini paylaştı.

'İTİRAF EDİLECEK MEVZU BAŞLIKLARI KORKUNÇ"

Rasim Ozan Kütahyalı da Saymaz'ın paylaşımını alıntılayarak iddia itiraf edilecek başlıkların 'korkunç' olduğu vurgusunu yaptı.

Kütahyalı konuyla ilgili Saymaz'a şu yanıtı verdi;

Muhittin Böcek, cezaevinde savcı ile görüşmüş İsmail.

Böcek’in itiraf edeceğini savcıya ifade ettiği mevzu başlıkları korkunç. Bence polis-adliye muhabirliği kökenli bir gazeteci olarak o başlıkları öğren, şok yaşayacaksın.

Böcek’in avukatları da müvekkillerinin tüm gerçekleri açıkça ifade vermesi için görüş bildirmiş kendisine.

Özellikle Antalya CHP ve CHP genel merkezinden birkaç isimle ilgili de çok detaylı ifade vereceğini belirtmiş Muhittin Böcek.

Mesele artık Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci’de düğümleniyor…

Önümüz kış ama Antalya’yı çok ama çok sıcak günler bekliyor…