FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

'Antalya'yı çok sıcak günler bekliyor' Muhittin Böcek'le ilgili etkin pişmanlık iddiası: 'İtiraf edeceği başlıklar korkunç'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in etkin pişmanlıktan yararlanmak için başsavcılığa başvurduğu iddia edildi. Ses getiren olayın ardından detayları veren Rasim Ozan Kütahyalı, "Böcek’in itiraf edeceğini savcıya ifade ettiği mevzu başlıkları korkunç...Önümüz kış ama Antalya’yı çok ama çok sıcak günler bekliyor" ifadelerini kullandı.

'Antalya'yı çok sıcak günler bekliyor' Muhittin Böcek'le ilgili etkin pişmanlık iddiası: 'İtiraf edeceği başlıklar korkunç'
Ufuk Dağ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturmasında tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in etkin pişmanlıktan yararlanmak istediği iddia edildi. Kısa sürede gündem olan konuyla ilgili peş peşe açıklamalar geldi.

Antalya yı çok sıcak günler bekliyor Muhittin Böcek le ilgili etkin pişmanlık iddiası: İtiraf edeceği başlıklar korkunç 1

"KONU SAVCININ MASASINDA"

İlk açıklama İsmail Saymaz'dan geldi. Saymaz konuyla ilgili, "Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in etkin pişmanlıktan yararlanmak için başsavcılığa başvurduğu ifade ediliyor.
Antalya Başsavcılığı, başvuruyu değerlendiriyor. Konu, Başsavcı Yakup Ali Kahveci’nin masasında." bilgisini paylaştı.

Antalya yı çok sıcak günler bekliyor Muhittin Böcek le ilgili etkin pişmanlık iddiası: İtiraf edeceği başlıklar korkunç 2

'İTİRAF EDİLECEK MEVZU BAŞLIKLARI KORKUNÇ"

Rasim Ozan Kütahyalı da Saymaz'ın paylaşımını alıntılayarak iddia itiraf edilecek başlıkların 'korkunç' olduğu vurgusunu yaptı.

Kütahyalı konuyla ilgili Saymaz'a şu yanıtı verdi;

Muhittin Böcek, cezaevinde savcı ile görüşmüş İsmail.

Böcek’in itiraf edeceğini savcıya ifade ettiği mevzu başlıkları korkunç. Bence polis-adliye muhabirliği kökenli bir gazeteci olarak o başlıkları öğren, şok yaşayacaksın.

Antalya yı çok sıcak günler bekliyor Muhittin Böcek le ilgili etkin pişmanlık iddiası: İtiraf edeceği başlıklar korkunç 3

Böcek’in avukatları da müvekkillerinin tüm gerçekleri açıkça ifade vermesi için görüş bildirmiş kendisine.

Özellikle Antalya CHP ve CHP genel merkezinden birkaç isimle ilgili de çok detaylı ifade vereceğini belirtmiş Muhittin Böcek.

Mesele artık Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci’de düğümleniyor…

Önümüz kış ama Antalya’yı çok ama çok sıcak günler bekliyor…

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Japonya Merkez Bankası politika faizini yüzde 0,5'te sabit tuttuJaponya Merkez Bankası politika faizini yüzde 0,5'te sabit tuttu
Kurumsal sürdürülebilirlik raporlama uzmanlığı için sınav ve belge ücretleri belirlendiKurumsal sürdürülebilirlik raporlama uzmanlığı için sınav ve belge ücretleri belirlendi

Anahtar Kelimeler:
Muhittin Böcek etkin pişmanlik İsmail Saymaz Rasim Ozan Kütahyalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.