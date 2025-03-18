Antigua ve Barbuda'nın para birimi nedir? Antigua ve Barbuda'nın para biriminin kodu ve sembolü

Antigua ve Barbuda ülkesi, Küçük Antiller adındaki ada topluluklarının içerisinde yer alan bağımsız bir devlettir. Antigua ve Barbuda gibi 2 büyük adaya bağlı olan diğer küçük adalardan oluşan bu devlet 1967 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. Ülkede yaşayan insan nüfusunun büyük bölümü başkent St. John şehrinde bulunmaktadır. Ülkedeki diğer önemli şehirler ise Liberta, All Saints, Potters Village, Bolands ve Parham olarak sıralanmaktadır. Ülkelere meraklı olan veya finans konularında araştırma yapan kişiler ise bu ülkenin hangi para birimini kullandığını araştırmaktadır.

Antigua ve Barbuda'nın para birimi nedir?

Antigua ve Barbuda, bağımsızlığını ilan etmiş olsa da hâlâ İngiliz Milletler Topluluğu’na mensup olan ve federal anayasal monarşi kapsamında parlamenter demokrasi ile yönetilen bir devlettir.

Antigua ve Barbuda ülkesinde resmi para birimi olarak tanınmış olan Doğu Karayip Doları kullanılmaktadır. Uluslararası finans platformlarında Doğu Karayip Doları'nın kısaltması XCD şeklinde ifade edilmektedir. Antigua ve Barbuda’nın resmi para birimi olan Doğu Karayip Doları'nın en küçük para birimi ise Cent olarak geçmektedir.

Karayipler'deki diğer ada ülkelerinde olduğu gibi Antigua ve Barbuda ülkesinin ekonomisi de büyük bir oranda turizmle işlemektedir. Turizmin zirvede olduğu bu ülkede ekonomi ülkeye gelen turistlere verilen hizmetle bağlantılıdır. Dolayısıyla ülkede çalışanların ve GSYİH’nin dörtte üçlük bir oranı hizmet sektörüne bağlıdır.

Ülkedeki doğal güzellikler, okyanus plajları ve tropik iklimi deniz turizmi açısından turistlerin sık sık ziyaret ettiği bir bölgedir. Ülkedeki milli gelirin yüzde ellisinden fazlası turizmden elde edildiği için ülke içi yatırımların yarıya yakını da bu alana yönelik yapılmaktadır. Antigua ve Barbuda ülkesi, hizmet sektöründen büyük gelirler elde etmesi sayesinde halkı yüksek gelirli olan devletler arasında yer almaktadır. Ülkede turizmin yanı sıra finans ve bankacılık hizmetleri de oldukça önemli bir noktadadır.