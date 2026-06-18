Apple’da zam kaçınılmaz: iPhone 18 Pro’nun fiyatı rekor kırabilir

Apple CEO'su Tim Cook, artan üretim maliyetleri nedeniyle şirketin ürün fiyatlarında zam yapmasının artık önüne geçilemeyeceğini açıkladı. Özellikle yapay zekâ sektöründen kaynaklanan yüksek talep nedeniyle yaşanan bellek ve depolama çipi sıkıntısı, teknoloji devinin maliyetlerini önemli ölçüde artırıyor.

The Wall Street Journal'a konuşan Cook, Apple'ın bugüne kadar maliyet baskısını kullanıcılarına yansıtmamak için yoğun çaba gösterdiğini ancak mevcut koşulların sürdürülebilir olmaktan çıktığını ifade etti.

"Maalesef fiyat artışları kaçınılmaz. Bize aktarılan devasa zamları hafifletmek için elimizden geleni yapıyoruz ve müşterilerimizi bu artışlardan korumaya çalışıyoruz ancak durum sürdürülemez hâle geldi." — Tim Cook

IPHONE 18'İN ÜRETİM MALİYETİ YÜKSELİYOR

Araştırma şirketi TechInsights'ın verilerine göre Apple'ın mevcut kârlılık seviyesini koruyabilmesi için iPhone 18 Pro modelinde yaklaşık 270 dolarlık bir fiyat artışına gitmesi gerekebilir.

Şirketin yeni yapay zekâ özellikleri ve geliştirilmiş Siri fonksiyonları üzerinde çalışması, cihazlarda daha yüksek RAM kapasitesi ihtiyacını beraberinde getiriyor. Bu durum da üretim maliyetlerini doğrudan etkiliyor.

TechInsights Direktörü Mike Howard tarafından paylaşılan verilere göre, iPhone 17 Pro modelinde kullanılan 12 GB RAM'in Apple'a maliyeti 39 dolar seviyesindeyken, iPhone 18 Pro döneminde bu rakamın 145 dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor. Depolama tarafında da benzer bir tablo söz konusu. Giriş seviyesindeki depolama biriminin maliyetinin 13 dolardan 51 dolara yükselmesi bekleniyor.

Buna ek olarak, iPhone 17 Pro'nun yaklaşık 530 dolar seviyesindeki toplam parça ve üretim maliyetinin, iPhone 18 Pro'da yüzde 25 artarak 726 dolara ulaşabileceği öngörülüyor.

IPHONE 18 PRO'NUN FİYATI NE KADAR OLABİLİR?

TechInsights'ın hesaplamalarına göre Apple'ın iPhone 17 Pro modelindeki yüzde 47'lik brüt kâr marjını korumak istemesi halinde, iPhone 18 Pro'nun başlangıç fiyatının 1.371 dolar seviyesine çıkması gerekiyor.

Öte yandan Apple'ın standart fiyatlandırma yaklaşımı dikkate alındığında, şirketin yüzde 44'lük kâr marjıyla cihazı 1.299 dolardan piyasaya sürmesi de olası senaryolar arasında yer alıyor.

Ancak iPhone 18 Pro'da kullanılması beklenen ve mevcut sisteme göre yüzde 50 daha maliyetli olduğu belirtilen gelişmiş kamera teknolojisinin de hesaba katılmasıyla, cihazın başlangıç fiyatının 1.399 dolara kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.

Yapay zekâ odaklı donanım ihtiyaçlarının teknoloji sektöründeki maliyetleri artırmaya devam ettiği bu dönemde, Apple'ın yeni nesil ürünlerinde nasıl bir fiyat politikası izleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.