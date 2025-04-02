Apple'dan iPhone'lara zam! En pahalı iPhone 131.999 TL oldu... İşte yeni fiyatlar

Apple Türkiye'deki iPhone fiyatlarına zam yaptı. Fiyat değişikliği Apple'ın resmi satış sitesinde görüldü. Kullanıcılar, sosyal medyada ve çeşitli platformlarda fiyat artışına dair yorumlarını paylaştı.
Yeni zamlarla birlikte giriş seviyesi iPhone modellerinden üst seviye modellere kadar tüm cihazlarda fiyatlar yükseldi.
|Model
|Eski fiyat (başlangıç fiyatı)
|Yeni fiyat (başlangıç fiyatı)
|iPhone 16e
|47.999 TL
|49.999 TL
|iPhone 16
|64.999 TL
|69.999 TL
|iPhone 16 Plus
|73.999 TL
|79.999 TL
|iPhone 16 Pro
|82.999 TL
|89.999 TL
|iPhone 16 Pro Max
|99.999 TL
|109.999 TL
Öte yandan en pahalı iPhone olarak nitelendirilen iPhone 16 Pro Max 1 TB modelinin fiyatı ise 131.999 TL'ye çıktı.
Yapılan zamdan başka ürünler de etkilendi. Bu ürünler arasında Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2 gibi ürünler yer aldı.
|Model
|Eski fiyat (başlangıç fiyatı)
|Yeni fiyat (başlangıç fiyatı)
|Apple Watch Series 10
|18.299 TL
|19.999 TL
|Apple Watch Ultra 2
|49.999 TL
|55.999 TL
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