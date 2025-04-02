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Apple'dan iPhone'lara zam! En pahalı iPhone 131.999 TL oldu... İşte yeni fiyatlar

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
02.04.2025 10:34
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Apple'ın akıllı telefon modeli iPhone'un Türkiye fiyatlarına zam geldi. Son güncelleme ile birlikte iPhone modellerinin satış fiyatlarında artış yaşanırken, son model iPhone olan iPhone 16'nın başlangıç fiyatı 64.999 TL’den 69.999 TL‘ye yükseldi. En pahalı iPhone iPhone 16 Pro Max 1 TB modelinin fiyatı ise 131.999 TL'ye çıktı.

Apple'dan iPhone'lara zam! En pahalı iPhone 131.999 TL oldu... İşte yeni fiyatlar

Apple Türkiye'deki iPhone fiyatlarına zam yaptı. Fiyat değişikliği Apple'ın resmi satış sitesinde görüldü. Kullanıcılar, sosyal medyada ve çeşitli platformlarda fiyat artışına dair yorumlarını paylaştı.

Yeni zamlarla birlikte giriş seviyesi iPhone modellerinden üst seviye modellere kadar tüm cihazlarda fiyatlar yükseldi.

İŞTE YENİ iPHONE FİYATLARI

Model Eski fiyat (başlangıç fiyatı) Yeni fiyat (başlangıç fiyatı)
iPhone 16e 47.999 TL 49.999 TL
iPhone 16 64.999 TL 69.999 TL
iPhone 16 Plus 73.999 TL 79.999 TL
iPhone 16 Pro 82.999 TL 89.999 TL
iPhone 16 Pro Max 99.999 TL 109.999 TL

Öte yandan en pahalı iPhone olarak nitelendirilen iPhone 16 Pro Max 1 TB modelinin fiyatı ise 131.999 TL'ye çıktı.

BAŞKA ÜRÜNLERİN DE FİYATI DEĞİŞTİ

Yapılan zamdan başka ürünler de etkilendi. Bu ürünler arasında Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2 gibi ürünler yer aldı.

Model Eski fiyat (başlangıç fiyatı) Yeni fiyat (başlangıç fiyatı)
Apple Watch Series 10 18.299 TL 19.999 TL
Apple Watch Ultra 2 49.999 TL 55.999 TL
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Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone
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