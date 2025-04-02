Apple'dan iPhone'lara zam! En pahalı iPhone 131.999 TL oldu... İşte yeni fiyatlar

Apple Türkiye'deki iPhone fiyatlarına zam yaptı. Fiyat değişikliği Apple'ın resmi satış sitesinde görüldü. Kullanıcılar, sosyal medyada ve çeşitli platformlarda fiyat artışına dair yorumlarını paylaştı.

Yeni zamlarla birlikte giriş seviyesi iPhone modellerinden üst seviye modellere kadar tüm cihazlarda fiyatlar yükseldi.

İŞTE YENİ iPHONE FİYATLARI

Model Eski fiyat (başlangıç fiyatı) Yeni fiyat (başlangıç fiyatı) iPhone 16e 47.999 TL 49.999 TL iPhone 16 64.999 TL 69.999 TL iPhone 16 Plus 73.999 TL 79.999 TL iPhone 16 Pro 82.999 TL 89.999 TL iPhone 16 Pro Max 99.999 TL 109.999 TL

Öte yandan en pahalı iPhone olarak nitelendirilen iPhone 16 Pro Max 1 TB modelinin fiyatı ise 131.999 TL'ye çıktı.

BAŞKA ÜRÜNLERİN DE FİYATI DEĞİŞTİ

Yapılan zamdan başka ürünler de etkilendi. Bu ürünler arasında Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2 gibi ürünler yer aldı.