Apple'ı düşündüren ceza! 38 milyar dolar ödeyebilir

Apple, 38 milyar dolar ceza riski sonrası Hindistan’ın küresel ciroya dayalı yeni rekabet cezası yasasına karşı dava açtı.

Cansu Akalp

Apple, Hindistan’ın rekabet cezalarının hesaplanmasında şirketlerin yalnızca yerel gelirini değil küresel cirosunu esas alan yeni düzenlemesine karşı Delhi Yüksek Mahkemesi’nde hukuki itirazda bulundu.

38 MİLYAR DOLAR CEZA RİSKİ!

Reuters tarafından görülen başvuruya göre şirket, bu yasa kapsamında 38 milyar dolara kadar uzanabilecek bir ceza riski taşıyor.

Bu itiraz, Hindistan’ın geçen yıl yürürlüğe giren yeni rekabet cezası çerçevesine karşı açılan ilk hukuki mücadele oldu. Düzenleme, Rekabet Komisyonu’nun (CCI) piyasa hakimiyetinin kötüye kullanılması durumunda cezaları şirketlerin küresel cirosu üzerinden hesaplamasına izin veriyor.

Apple, 2022’den bu yana Tinder’ın sahibi Match Group ve bazı Hint girişimlerinin şikayetleri üzerine CCI’da yürütülen soruşturmada, iOS uygulama pazarında "kötüye kullanım niteliğinde davranış" sergilediği iddialarıyla karşı karşıya. Şirket tüm suçlamaları reddederken, CCI henüz nihai kararını açıklamadı.

