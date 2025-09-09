Apple'ın merakla beklenen etkinliği başladı! İşte yeni iPhone, Apple Watch, Airpods Pro modelleri...

Apple yeni iPhone modellerini bugün tanıtıyor.'Awe Dropping' etkinliği Türkiye saatiyle 20.00'de başladı. Apple bu etkinlikte iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerini tanıtacak.

iPHONE 17

iPhone 17 modeli 5 renk seçeneği ile geliyor. Ekran büyüklüğü 6.3 inç olacak. 120 Hz yenileme hızına sahip olacak.

Ceramic Shield 2 ile çizilmelere karşı 3 kat daha fazla koruma geliyor. A19 işlemcisi yer alıyor. iPhone 16 modeline oranla yüzde 20 daha hızlı GPU sunacak.

Yapay zeka özelliği canlı çeviri, kamera ile sorgulamada kullanılacak. 20 dakikada yüzde 50 oranında şarj olabilecek.

2 ANA KAMERA YER ALACAK

iPhone 17 modeli 48 ve 12 megapiksel olmak üzere 2 ana kamera ile geliyor. Ön kamerada Center Stage desteği olacak.

iPHONE AİR

iPhone Air inceliğiyle öne çıkıyor. 5,6 mm kalınlığında. Bugüne kadar üretilen en ince iPhone modeli. Ekran büyüklüğü ise 6,5 inç. 4 renk seçeneği ile gelecek.

A19 Pro işlemcisini kullanacak. 48 megapiksellik bir ana kameraya sahip olacak. Ön kamera ise 18 megapiksel. eSIM özelliğini de destekliyor.

İŞTE YENİ AIRPODS PRO

Apple, AirPods Pro'nun yeni modelini açıkladı. AirPods Pro uzamsal alanda geliştirilmiş özellikler sunuyor. ANC özelliği, yani gürültü engelleme bu cihazda da karşımıza çıkıyor.

CANLI ÇEVİRİ ÖZELLİĞİYLE GELİYOR

AirPods Pro 3 modeli gelişmiş bir ANC'ye sahip olacak. Bir önceki modeli oranla iki kat daha etkili aktif gürültü önlemeye sahip olacak. Canlı çeviri ve ANC birlikte çalışabilecek. Canlı çeviri özelliği iki AirPods Pro 3 kullanıcısı tarafından sohbet esnasında kullanılabilecek.

AirPods Pro 3 modelinin fiyatı 249 dolar olacak ve 19 Eylül'den itibaren satışa sunulacak.

İŞTE YENİ APPLE WATCH'LAR

Apple Watch Series 11'ler geliyor. Yeni Apple Watch modeli çizilmeye karşı bir önceki modele oranla 2 kat daha dayanıklı. Yeni seride 5G özelliği bulunuyor.

Hipertansiyon konusunda Apple Watch'tan destek almak mümkün olacak ama bunun için FDA onayı bekleniyor.

24 saat pil ömrü sunacak. 4 renk seçeneği olacak.

Apple Watch Series 11'in fiyatı 399 dolar.

İLK KEZ SE MODELLERİ İÇİN KULLANILACAK

Apple Watch SE 3 modelinde her zaman açık ekran özelliği yer alacak. Bu özellik ilk kez SE modelleri için kullanıma sunuluyor.

Yeni SE modelinin hızlı şarj desteğine sahip olacağına da ekleyelim.

Apple Watch SE 3 249 dolardan satışa sunuluyor.

APPLE WATCH ULTRA 3'TE BU ZAMANA KADARKİ EN BÜYÜK EKRAN

Apple Watch Ultra 3 modelinin ekranı güncellendi. Bu zamana kadarki en büyük ekran. 42 saatlik pil ömrü ile geliyor.

Ultra 3 modelinin fiyatı ise 799 dolar olacak.