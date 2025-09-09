FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Apple'ın merakla beklenen etkinliği başladı! İşte yeni iPhone, Apple Watch, Airpods Pro modelleri...

Apple, yeni iPhone, Apple Watch, Airpods Pro modellerini 'Awe Dropping' etkinliğinde tanıtıyor. AirPods Pro 3 modelinde daha gelişmiş bir gürültü engelleme olacak. Ayrıca can çeviri özelliği de geliyor. Canlı çeviri özelliği iki AirPods Pro 3 kullanıcısı tarafından sohbet esnasında kullanılabilecek.

Apple'ın merakla beklenen etkinliği başladı! İşte yeni iPhone, Apple Watch, Airpods Pro modelleri...
Recep Demircan

Apple yeni iPhone modellerini bugün tanıtıyor.'Awe Dropping' etkinliği Türkiye saatiyle 20.00'de başladı. Apple bu etkinlikte iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerini tanıtacak.

iPHONE 17

iPhone 17 modeli 5 renk seçeneği ile geliyor. Ekran büyüklüğü 6.3 inç olacak. 120 Hz yenileme hızına sahip olacak.

Apple ın merakla beklenen etkinliği başladı! İşte yeni iPhone, Apple Watch, Airpods Pro modelleri... 1

Ceramic Shield 2 ile çizilmelere karşı 3 kat daha fazla koruma geliyor. A19 işlemcisi yer alıyor. iPhone 16 modeline oranla yüzde 20 daha hızlı GPU sunacak.

Apple ın merakla beklenen etkinliği başladı! İşte yeni iPhone, Apple Watch, Airpods Pro modelleri... 2

Yapay zeka özelliği canlı çeviri, kamera ile sorgulamada kullanılacak. 20 dakikada yüzde 50 oranında şarj olabilecek.

2 ANA KAMERA YER ALACAK

iPhone 17 modeli 48 ve 12 megapiksel olmak üzere 2 ana kamera ile geliyor. Ön kamerada Center Stage desteği olacak.

Apple ın merakla beklenen etkinliği başladı! İşte yeni iPhone, Apple Watch, Airpods Pro modelleri... 3

iPHONE AİR

iPhone Air inceliğiyle öne çıkıyor. 5,6 mm kalınlığında. Bugüne kadar üretilen en ince iPhone modeli. Ekran büyüklüğü ise 6,5 inç. 4 renk seçeneği ile gelecek.

Apple ın merakla beklenen etkinliği başladı! İşte yeni iPhone, Apple Watch, Airpods Pro modelleri... 4

A19 Pro işlemcisini kullanacak. 48 megapiksellik bir ana kameraya sahip olacak. Ön kamera ise 18 megapiksel. eSIM özelliğini de destekliyor.

Apple ın merakla beklenen etkinliği başladı! İşte yeni iPhone, Apple Watch, Airpods Pro modelleri... 5

İŞTE YENİ AIRPODS PRO

Apple, AirPods Pro'nun yeni modelini açıkladı. AirPods Pro uzamsal alanda geliştirilmiş özellikler sunuyor. ANC özelliği, yani gürültü engelleme bu cihazda da karşımıza çıkıyor.

Apple ın merakla beklenen etkinliği başladı! İşte yeni iPhone, Apple Watch, Airpods Pro modelleri... 6

CANLI ÇEVİRİ ÖZELLİĞİYLE GELİYOR

AirPods Pro 3 modeli gelişmiş bir ANC'ye sahip olacak. Bir önceki modeli oranla iki kat daha etkili aktif gürültü önlemeye sahip olacak. Canlı çeviri ve ANC birlikte çalışabilecek. Canlı çeviri özelliği iki AirPods Pro 3 kullanıcısı tarafından sohbet esnasında kullanılabilecek.

Apple ın merakla beklenen etkinliği başladı! İşte yeni iPhone, Apple Watch, Airpods Pro modelleri... 7

AirPods Pro 3 modelinin fiyatı 249 dolar olacak ve 19 Eylül'den itibaren satışa sunulacak.

İŞTE YENİ APPLE WATCH'LAR

Apple Watch Series 11'ler geliyor. Yeni Apple Watch modeli çizilmeye karşı bir önceki modele oranla 2 kat daha dayanıklı. Yeni seride 5G özelliği bulunuyor.

Apple ın merakla beklenen etkinliği başladı! İşte yeni iPhone, Apple Watch, Airpods Pro modelleri... 8

Hipertansiyon konusunda Apple Watch'tan destek almak mümkün olacak ama bunun için FDA onayı bekleniyor.

Apple ın merakla beklenen etkinliği başladı! İşte yeni iPhone, Apple Watch, Airpods Pro modelleri... 9

24 saat pil ömrü sunacak. 4 renk seçeneği olacak.

Apple ın merakla beklenen etkinliği başladı! İşte yeni iPhone, Apple Watch, Airpods Pro modelleri... 10

Apple Watch Series 11'in fiyatı 399 dolar.

İLK KEZ SE MODELLERİ İÇİN KULLANILACAK

Apple Watch SE 3 modelinde her zaman açık ekran özelliği yer alacak. Bu özellik ilk kez SE modelleri için kullanıma sunuluyor.

Apple ın merakla beklenen etkinliği başladı! İşte yeni iPhone, Apple Watch, Airpods Pro modelleri... 11

Yeni SE modelinin hızlı şarj desteğine sahip olacağına da ekleyelim.

Apple ın merakla beklenen etkinliği başladı! İşte yeni iPhone, Apple Watch, Airpods Pro modelleri... 12

Apple Watch SE 3 249 dolardan satışa sunuluyor.

APPLE WATCH ULTRA 3'TE BU ZAMANA KADARKİ EN BÜYÜK EKRAN

Apple Watch Ultra 3 modelinin ekranı güncellendi. Bu zamana kadarki en büyük ekran. 42 saatlik pil ömrü ile geliyor.

Apple ın merakla beklenen etkinliği başladı! İşte yeni iPhone, Apple Watch, Airpods Pro modelleri... 13

Ultra 3 modelinin fiyatı ise 799 dolar olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
12 bin TL... Taşıt kredisi faizi düşüyor! 2. el alacaklara 'acil' uyarısı12 bin TL... Taşıt kredisi faizi düşüyor! 2. el alacaklara 'acil' uyarısı
Yüzde 30 daha ucuz! Yüksek fiyattan kaçış yöntemi oldu!Yüzde 30 daha ucuz! Yüksek fiyattan kaçış yöntemi oldu!

Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone Apple Watch
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail, Katar'ın başkentini vurdu! İsrailli akademisyenden küstah Türkiye açıklaması

İsrail, Katar'ın başkentini vurdu! İsrailli akademisyenden küstah Türkiye açıklaması

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör açıklandı!

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör açıklandı!

Altında 'o rakam görülür' dedi 'Şu an altın alır mıydım' sorusuna yanıt verdi

Altında 'o rakam görülür' dedi 'Şu an altın alır mıydım' sorusuna yanıt verdi

Ünlü mankene sosyal medyada tepki yağıyor

Ünlü mankene sosyal medyada tepki yağıyor

12 bin TL... Taşıt kredisi faizi düşüyor! 2. el alacaklara 'acil' uyarısı

12 bin TL... Taşıt kredisi faizi düşüyor! 2. el alacaklara 'acil' uyarısı

Yüzde 30 daha ucuz! Yüksek fiyattan kaçış yöntemi oldu!

Yüzde 30 daha ucuz! Yüksek fiyattan kaçış yöntemi oldu!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.