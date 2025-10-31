FİNANS

Apple uygulamalarına zam gelecek! Tarih belli oldu, Türkiye, Polonya, İsviçre...

Özellikle telefon modelleri ile öne çıkan Apple'dan bazı ülkeleri ilgilendiren kötü haber geldi. Buna göre, Türkiye, Polonya ve İsviçre için kur güncellemesi yapılacak. 17 Kasım'da uygulamaya konulması beklenen kur ile beraber Apple'ın uygulamalarının zamlanması bekleniyor. Ancak, Türkiye'deki geliştiriciler, bu durumdan etkilenmeyecek.

Ezgi Sivritepe

Teknoloji devi Apple, 40'tan fazla para birimi için kur ayarlaması yapacağını açıkladı. Kur değişimlerini takip eden dev şirket, Türkiye için de önemli bir açıklamada bulundu. Buna göre, dolar/TL kurunda güncelleme yapılacak.

Apple uygulamalarına zam gelecek! Tarih belli oldu, Türkiye, Polonya, İsviçre... 1

17 KASIM OLARAK BELİRLENDİ

Türkiye'ye ek olarak Polonya ve İsviçre'de yaşayan iPhone sahipleri de olası bir zam durumuyla karşı karşıya kalacaklar. Böylece, 17 Kasım itibarıyla kur güncellemelerinin yapılması bekleniyor.

Apple uygulamalarına zam gelecek! Tarih belli oldu, Türkiye, Polonya, İsviçre... 2

FİYAT DEĞİŞİMİ OLMAYACAK

Apple'ın geliştiriciler için yayımladığı blog gönderisinde yer alan bilgilere göre geliştirici, Türkiye için yerel fiyatlandırma politikası uyguluyorsa veya doğrudan Türkiye'den hizmet veriyorsa fiyat değişimi olmayacak.

Ancak küresel bir geliştiricinin Türkiye için yerel bir fiyatlandırma yapmaması durumunda 17 Kasım itibarıyla güncel kur üzerinden faturalandırma yapılacak. Apple'ın dolar/TL kurunu kaç olarak güncelleyeceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Bundan dolayı, uygulama fiyatlarında yaşanacak zamlara ilişkin herhangi bir oran da belli değil.

Bakan Şimşek 'en kötüsü geride kaldı' diyerek yılbaşını işaret etti!Bakan Şimşek 'en kötüsü geride kaldı' diyerek yılbaşını işaret etti!
İstanbullular 6 yılda ne kadar toplu taşma kullandığı belli oldu!İstanbullular 6 yılda ne kadar toplu taşma kullandığı belli oldu!

