Apple'ın AB mahkemesine karşı 13 milyar euroluk zaferi

Buna göre Apple İrlanda’ya 13 milyar euro ek vergi ödemek zorunda kalmayacak.Avrupa Birliği'nin (AB) yargı organı Avrupa Adalet Divanı'na bağlı Genel Mahkeme, teknoloji devi Apple ve İrlanda ile AB arasındaki davada Apple ve İrlanda lehine karar verdi.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan Genel Mahkeme, Çarşamba günü, şirketin AB Komisyonu'nun istediğinin aksine, İrlanda'ya 13 milyar euro ödemek zorunda olmadığına hükmetti. Mahkeme kararında Komisyon'un, iddiasında "gerekli yasal temele işaret etmede başarılı olamadığı" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Komisyon'un Apple'a "özel ekonomik avantaj ve bu çerçevede devlet yardımı sağlandığı iddiasında haksız olduğu" belirtildi.

2016 yılında AB Komisyonu, İrlanda hükümetinin Apple'a gösterdiği vergi kolaylıklarını incelemeye almıştı. İncelemeler sonucunda Komisyon, vergi imtiyazlarının yasa dışı kamu teşviki kapsamına girdiği ve şirkete haksız rekabet üstünlüğü sağladığı için AB'nin rekabet hukukuna aykırı olduğu sonucuna varmıştı. Bu çerçevede Komisyon, Apple'ın İrlanda'ya 13 milyar euro ek vergi ödemesi gerektiğine hükmetmişti. Apple ve İrlanda da bunun üzerine temyize gitmişti.