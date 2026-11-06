Ara tatil döneminde 50 milyar liralık seyahat hacmi bekleniyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019-2020 eğitim öğretim döneminden itibaren uygulanmaya başlanan ara tatillerin zaman içinde turizm sektörü açısından yeni bir ara sezon oluşturduğunu söyledi.

Tüketicilerde ara tatil dönemini değerlendirme alışkanlığının giderek yerleştiğini, bu dönemin özellikle çocuklu ailelerin seyahat planlarında önemli bir yer edinmeye başladığını belirten Bağlıkaya, ailelerin sömestir tatilinde olduğu gibi ara tatil dönemini de önceden planlayarak seyahatlerini organize ettiğini dile getirdi.

Bağlıkaya, seyahat acentelerinin de bu döneme özel hazırladıkları tur paketleriyle farklı destinasyon ve tatil alternatiflerini vatandaşların beğenisine sunduğunu ifade ederek, "Bu yıl ara tatil dönemine yönelik yurt içi seyahat talebinde geçtiğimiz yıla göre yüzde 15, yurt dışı rezervasyonlarda da yüzde 5 artış söz konusu." dedi.

Ara tatil döneminde yurt içinde termal turizm merkezlerinin öne çıktığını söyleyen Bağlıkaya, şöyle devam etti:

"Afyonkarahisar, Denizli (Pamukkale), Sapanca ve Bolu, talep gören destinasyonlar arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra Antalya ve Ege Bölgesi'ndeki, özellikle ısıtmalı havuzları ve ailelere yönelik etkinlik programları sunan oteller de tercih ediliyor. Akdeniz Bölgesi, Marmara'ya yakın destinasyonlar ve Kıbrıs da ailelerin ilgi gösterdiği diğer alternatifler arasında bulunuyor. Kültür turlarında ise Kapadokya, Güneydoğu Anadolu Bölgesi (GAP) ve Batı Karadeniz öne çıkıyor.

Yurt dışında Avrupa destinasyonları ağırlığını korurken İtalya, İspanya-Endülüs, Paris, Londra ve Orta Avrupa şehir turları tercih edilen rotalar arasında bulunuyor. Vizesiz veya daha kolay ulaşılabilen destinasyonlarda Balkan ülkeleri, Belgrad, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova ve Bakü öne çıkıyor. Avrupa dışında Mısır, Kahire, Nil Nehri ve Şarm el Şeyh programlarıyla ilgi görmeye devam ediyor. Daha uzak ve deneyim odaklı seyahatlerde ise Japonya, Güney Kore, Tayland ve Güney Afrika turlarına yönelik talep dikkati çekiyor. Ayrıca Dubai ve Disneyland Paris gibi farklı tatil ve eğlence alternatifleri de ailelerin tercihleri arasında yer alıyor."

KÜLTÜR TURLARINDA 3-5 GÜNLÜK PROGRAMLAR TERCİH EDİLİYOR

Firuz Bağlıkaya, ara tatil döneminde seyahat sürelerinin tercih edilen destinasyona ve tatil programının içeriğine göre farklılık gösterdiğini dile getirdi.

Kısa süreli tatil planlayan aileler için 2-4 gecelik otel konaklamaları öne çıkarken kültür turlarında genellikle 3-5 günlük programların tercih edildiğini, hafta sonlarıyla birleştirilen ve uzak destinasyonlara yapılan seyahatlerde ise 5-7 gecelik konaklama seçeneklerine ilgi gösterildiğini belirten Bağlıkaya, şunları söyledi:

"Bu yıl ara tatil döneminde geçtiğimiz yıla göre yaşanmasını beklediğimiz artışla birlikte 1,5 milyon kişinin yurt içi ve yurt dışı turizm hareketlerine katılmasını öngörüyoruz. Bu hareketliliğin oluşturacağı ekonomik hacmin yaklaşık 50 milyar liraya ulaşmasını bekliyoruz. Memleket ziyaretlerini de eklediğimizde ara tatilin oluşturacağı toplam seyahat hareketliliği ve ekonomiye katkısının daha üst seviyelere çıkacağını ifade edebiliriz.

Bu ekonomik hareketliliğin ülkemize sağlayacağı katkının boyutu, seyahat ve konaklama hizmetlerinin hangi işletmeler aracılığıyla sunulduğuyla da yakından ilişkili. Dolayısıyla turizm sektöründe faaliyet gösteren tüm aktörlerin eşit yükümlülüklere tabi olması, hem yerli işletmelerimizin rekabet gücünün korunması hem de Türkiye'de yaratılan ekonomik değerin ülkemizde kalması açısından büyük önem taşıyor."

VATANDAŞLARA "BELGELİ SEYAHAT ACENTESİ" UYARISI

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, fiyatların destinasyon, ulaşım türü, konaklama süresi, otel kategorisi ve pakete dahil hizmetlere göre farklılık gösterdiğini belirterek, yurt dışı seyahatlerde uçak bileti, vize ve döviz kurunun, yurt içi seyahatlerde ise konaklama ve sunulan hizmetlerin kapsamının fiyatları belirleyen başlıca unsurlar olduğunu ifade etti.

Seyahat acentelerinden alınan bilgilere göre yurt içi kültür turlarında kişi başı fiyatların yaklaşık 5 bin liradan, yurt dışı turlarda ise 10-15 bin lira seviyelerinden başladığını dile getiren Bağlıkaya, "Fiyatlar tur süresine, tur kapsamında kullanılan ulaşım araçlarına ve konaklama gerçekleştirilecek tesisin niteliğine göre daha üst seviyelere çıkıyor." diye konuştu.

Bağlıkaya, TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinin her bütçeye uygun tatil alternatifleri sunduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Henüz rezervasyon yaptırmamış vatandaşlarımızın rezervasyonlarını belgeli seyahat acenteleri üzerinden yaptırmaları mağduriyet yaşamamaları açısından büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımıza tatil satın aldıkları dijital mecraların TÜRSAB üyesi acentelere ait olup olmadığını ilgili web sayfalarında bulunan TÜRSAB Dijital Doğrulama Sistemi üzerinden veya TÜRSAB'ın resmi web sayfası olan www.tursab.org.tr sayfasındaki Üye Seyahat Acentaları sekmesinden kontrol etmelerini tavsiye ediyoruz."

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır